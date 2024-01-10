Где лыжи на картинке: запутанная головоломка

Возвращение морозов вновь напомнило нам о зиме и зимних развлечениях. К примеру, о снеге и гонках на лыжах, которые можно по нему устраивать.

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Именно им и посвящена головоломка, которую публикует сегодня OBOZ.UA. Сразу предупредим, что задача по поиску предмета на картинке будет в этот раз весьма непростой. Ведь игроку предлагается очень подробное изображение снежинок, среди которых нужно найти пару лыж.

Действительно внимательный человек, который к тому же хорошо умеет решать головоломки подобного типа, должен справиться с этой задачей за 12 секунд. Попытайтесь бросить себе вызов и попасть в небольшую группу таких чемпионов. Итак, установите таймер и начинайте внимательно рассматривать картинку. Большое количество деталей будет отвлекать ваше внимание и постоянно отводить взгляд в сторону. Но проявите настойчивость – не дайте сбить себя с толку.

Психологи убеждают, что решение головоломок является хорошо проверенным методом поднять себе настроение и дать мозгу хорошую тренировку. Развлекаясь таким образом, вы учитесь нестандартно мыслить и находить решение для любой проблемы.

Поэтому если хотите подвергнуть себя испытанию, беритесь за задачу. Но помните, что она действительно сложна, а ее решение требует немалых усилий. Поэтому не сдавайтесь, когда время на таймере истечет. Лучше добиться результата самостоятельно, чем просто вписаться в предложенный хронометраж.

Если же множество деталей все же мешает вам найти лыжи среди снежинок, на помощь придет подсказка. Ее мы публикуем ниже. На ней правильный ответ обведен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал сверхсложную оптическую иллюзию по поиску животного на картинке.

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