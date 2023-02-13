Где лучше выращивать рассаду: о пластиковых ящиках лучше забыть

Вскоре придет весна и самое время задуматься о выращивании рассады. Опытные садоводы и огородники знают, сколь важно правильно подобрать емкость.

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В специализированных магазинах есть большой выбор горшков и ящиков – от пластика до керамики. В чем лучше выращивать рассаду и почему о пластиковых ящиках советуют забыть, читайте в материале OBOZREVATEL.

Особую популярность набирают торфяные ящики. И хотя они считаются одноразовыми, торфяные емкости считаются идеальными для выращивания рассады.

Высадить растения из торфяного ящика в землю очень просто. Его следует вставить вместе с рассадой в лунку и засыпать землей.

То есть рассаду в такой емкости не надо пересаживать. Во-первых, это существенно экономит время и нервы.

Во-вторых, это предотвращает травмирование корневой системы и маленьких ростков, которые очень восприимчивы к изменениям условий. Таким образом, пересадка пройдет комфортно и не создаст излишнего стресса для растения.

К тому же торфяные ящики экологичны, они не загрязняют землю вредными веществами.

Следует обратить внимание на структуру торфяных горшков. Она пориста и это позволяет рассаде "дышать". И даже при неправильном уходе, например, если вы залили растение, оно не испортится и не сгниет от излишней влаги. Вода улетучивается через торфяные стенки емкости.

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