Где лучше посадить мяту: советы по уходу за ароматным растением
Мята – не только ароматная приправа ко многим блюдам и напиткам. Она также способна спасти грядки от вредителей, ведь ее насыщенный аромат плохо переносят кроты и мыши.
Вырастить мяту очень легко – это популярная и неприхотливая многолетняя культура. OBOZREVATEL разбирался, где лучше посадить мяту на огороде.
Как вырастить мяту из семян
Это самый простой способ выращивания мяты. Семена можно сеять как сразу в грунт, так и заранее высадив рассаду. Специалисты говорят, что второй способ гораздо эффективнее.
Приблизительно за 2 месяца до высадки на грядку следует посеять мяту на рассаду.
Это растение любит солнечные лучи, поэтому следует выбрать хорошо освещаемое место. Не приживется мята разве что на тяжелых почвах и в слишком влажных условиях.
Как вырастить мяту из черенков
Черенки нужно обрезать, положить их в лунки, полить и присыпать землей. Можно использовать корневища или черенки с почками. Выбирать следует только те, на которых выросло не менее 5 листьев.
Мяте необходимо от нескольких суток до одной недели, чтобы прижиться на новом месте. Именно спустя столько времени начнется формирование корневой системы и мята быстро разрастется.
Как ухаживать за мятой
Мяту в первые дни после посадки нужно хорошо поливать, но не слишком, чтобы среда была не чрезмерно влажной. Дальше полив можно сократить до двух раз в месяц. Периодически следует пропалывать и рыхлить почву.
В период вегетации идеальными будут минеральные удобрения, в составе которых есть азот или фосфор.
Раз в три года рекомендуют сажать новые растения. Самыми полезными будут листья, сорванные перед цветением.
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