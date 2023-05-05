Где лучше посадить мяту: советы по уходу за ароматным растением

Мята – не только ароматная приправа ко многим блюдам и напиткам. Она также способна спасти грядки от вредителей, ведь ее насыщенный аромат плохо переносят кроты и мыши.

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Вырастить мяту очень легко – это популярная и неприхотливая многолетняя культура. OBOZREVATEL разбирался, где лучше посадить мяту на огороде.

Как вырастить мяту из семян

Это самый простой способ выращивания мяты. Семена можно сеять как сразу в грунт, так и заранее высадив рассаду. Специалисты говорят, что второй способ гораздо эффективнее.

Приблизительно за 2 месяца до высадки на грядку следует посеять мяту на рассаду.

Это растение любит солнечные лучи, поэтому следует выбрать хорошо освещаемое место. Не приживется мята разве что на тяжелых почвах и в слишком влажных условиях.

Как вырастить мяту из черенков

Черенки нужно обрезать, положить их в лунки, полить и присыпать землей. Можно использовать корневища или черенки с почками. Выбирать следует только те, на которых выросло не менее 5 листьев.

Мяте необходимо от нескольких суток до одной недели, чтобы прижиться на новом месте. Именно спустя столько времени начнется формирование корневой системы и мята быстро разрастется.

Как ухаживать за мятой

Мяту в первые дни после посадки нужно хорошо поливать, но не слишком, чтобы среда была не чрезмерно влажной. Дальше полив можно сократить до двух раз в месяц. Периодически следует пропалывать и рыхлить почву.

В период вегетации идеальными будут минеральные удобрения, в составе которых есть азот или фосфор.

Раз в три года рекомендуют сажать новые растения. Самыми полезными будут листья, сорванные перед цветением.

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