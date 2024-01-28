Где хранить книги: советы для фанатов чтения, как сделать свой дом уникальным

У любителей книг есть две проблемы: где взять деньги на новые книги и куда положить имеющиеся. Отсюда вытекает и сопутствующий вопрос: как успеть это все прочесть? Благодаря интересным идеям вы можете продолжать увеличивать свою мини-библиотеку, даже если в комнате, казалось бы, совсем нет места для книг.

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Температура, уровень влажности, а также насекомые-вредители могут привести к более быстрой порче библиотеки. Как и где хранить книги, рассказало издание Apartment Therapy.

Правила хранения книг

Книги следует хранить при комнатной температуре (около 21 °C) и низкой влажности воздуха.

Не стоит ставить букинистику под прямые солнечные лучи.

Периодически очищая их от пыли и протирая тканью, можно предотвратить появление вредителей.

Как обустроить мини-библиотеку

Украсьте спальню. Если вы любите читать в спальне, приобретите маленький книжный шкаф, который можно разместить даже вместо прикроватной тумбы.

Обратите внимание на разные уровни. Вместо того, чтобы пытаться убрать книги из виду в шкаф или на закрытые полки, попробуйте подчеркнуть другой декор, например растения в горшках – но сначала убедитесь, что контейнеры герметичны.

Используйте журнальные столики. Книги можно поставить на нижнем уровне журнальных столиков или разместить на открытых полках под телевизором.

Постройте "библиотечную стену". Дизайнеры интерьеров советуют экспериментировать, например, как в случае с этой книжной стеной в изысканном лофте в Лос-Анджелесе. Более экономный вариант – украсить книгами стены. Красочная акцентная стена больше похожа на искусство, чем на склад.

Используйте окно в качестве полки. Стратегическое размещение книг на подоконнике максимизирует пространство для хранения. Однако, обратите внимание, что на окнах не должен образовываться конденсат. Кроме того, прямые солнечные лучи могут повредить книги.

Ваша книжная полка переполнена? Разбрасывайте излишки небольшими стопками по всему пространству, чтобы добавить каждой комнате уют.

Включите декоративные предметы. Книжные полки предназначены не только для ваших любимых книг. Добавьте декоративные предметы – и вы создадите стильную смесь, которая будет уникально демонстрировать ваш вкус к аксессуарам и литературе.

Нет полки? И не нужно. Упорядочите свои книги по размеру и сложите их горизонтально от пола, как, например, в этом доме в Сан-Франциско.

Используйте стеклянную витрину. В подобных витринах чувствуется изысканный стиль. Книжный шкаф идеально сочетается с интерьером, создавая впечатление, что это постоянная часть пространства. Не говоря уже о том, что стекло помогает оградить книги от пыли и грязи.

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