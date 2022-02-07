ГБР допросило патрульного, рассказавшего о ДТП с Трухиным: что известно. Видео

Патрульный полицейский Сергей Петрик, вызванный на допрос в Госбюро расследований для дачи показаний в качестве свидетеля по делу об аварии с участием нардепа Александра Трухина, заявил, что следователи допрашивали его по материалам, описанным в репортаже "Украинской правды". Журналисты сами вышли на правоохранителя с просьбой рассказать о громком инциденте в сюжете.

Поскольку с момента аварии прошло достаточно много времени, Петрик посчитал, что эта история медийно и юридически закончилась, а потому согласился. Об этом он рассказал уже после допроса у следователя ГБР, передает "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я пока не могу давать подробные комментарии по самому процессу допроса, поскольку это материалы досудебного следствия, а за разглашение предусмотрена уголовная ответственность. Пока это был единственный допрос и больше повесток мне не вручали", – пояснил Петрик.

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Адвокат патрульного добавил, что на месте ДТП находились сами следователи ГБР, поэтому его клиент не посчитал нужным писать заявление о предложении получить взятку от народного депутата. Сам Петрик покинул место происшествия когда убедился, что на нем работают соответствующие органы, все участники инцидента на месте и проводятся процессуальные мероприятия.

Также патрульный обратил внимание, что Александр Трухин ни разу не пытался выйти с ним на связь и ни о чем не договаривался.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ГБР удалось выяснить новые обстоятельства ДТП с Александром Трухиным. А вот для самого нардепа резонансный инцидент завершился исключением из президентской партии "Слуга народа".