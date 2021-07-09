Франция передала украинским военным гуманитарную помощь на 3 млн грн. Фото

В Украину из Франции прибыл еще один автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения для военных Вооруженных сил. Его стоимость оценили в свыше 3 миллионов гривен.

Гуманитарку в рамках международной стратегической инициативы "Допомога Схід" доставили в Краматорск. Об этом сообщило Командование Объединенных сил ВСУ на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что груз распределят между учреждениями здравоохранения, расположенными в районе проведения ООС. В частности, помощь получат городские и детские больницы Краматорска, а также Мариупольский военный госпиталь и больница в Торецке.

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Основатель инициативы "Допомога Схід", командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев уточнил, что для нужд медучреждений поступило 84 многофункциональных койки.

Речь идет о тех, которые используют в реанимационных и хирургических отделениях, специализированных кроватях с магнитной защитой для людей с проблемами ориентации в пространстве, а также ортопедических матрасах и медицинских расходниках.

"Предварительное изучение существующих проблем больниц и госпиталей, подбор и доставка в учреждения необходимого оборудования является характерной чертой нашей стратегической инициативы", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Отметим: Наев начал гуманитарную инициативу "Допомога Схід" в апреле 2018 года. Уже в 2019-м ее проведение одобрил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Сейчас партнерами этого проекта являются Ассоциация "Медицинская и Благотворительная Помощь Франция – Украина (руководитель Диана Дольс), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко и ООО "Санагро Украина" (директор Александр Скрипка).

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженным силам Украины передали новые разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2. Эскадрилью этих дронов будут использовать во время мониторинга ситуации на Черным и Азовским морями.