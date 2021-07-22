Фонд Рината Ахметова дал старт новому сезону проекта "Мирное лето" для детей Донбасса. В детско-молодежном санаторно-оздоровительном комплексе "Перлина Донеччини" в Святогорске стартовал новый сезон проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". В этом году его участниками станут 115 детей.

"В течение двух недель девочки и мальчики из Донецкой и Луганской областей, а также дети-переселенцы имеют возможность излечиться от боли и эмоциональных травм, полученных вследствие вооруженного конфликта. В летнем лагере в Святогорске с ними будут работать психологи, которые прошли обучение по курсу "Травма войны". Кроме того, детей ждет много увлекательных занятий. Вместе с тренерами Фонда они научатся создавать сюжеты, снимать и монтировать видеоистории, лучшие из которых войдут в уникальный онлайн-музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных", – рассказала руководитель проектов Фонда Оксана Ищук.

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Дети посетят мастер-классы о противостоянии булингу, по оказанию первой медицинской помощи и многие другие. Ежедневные занятия с психологами, подвижные игры и арт-терапия, в которых они принимают участие, помогут им снизить тревожность, повысить уверенность в себе, развить фантазию и воображение, избавиться от страхов.

Родители участников проекта оставляют восторженные комментарии в соцсетях:

"Дай Бог всем организаторам и Ринату Леонидовичу крепкого здоровья! Дети в восторге, всё нравится!" – написала Ольга Османова.

"Спасибо за настоящее лето в весёлом детском лагере!", вторит Нина Бондарь.

С 2015 года в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" приняли участие порядка 4500 детей Донбасса. Большинство участников – дети из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа.

Предлагаем посмотреть церемонию открытия сезона 2021 года!