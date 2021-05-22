Фонд Порошенко доставил нуждающимся украинцам помощь на миллионы гривен. Фото

Более 12 000 продуктовых наборов для украинцев, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса, от Фонда Петра Порошенко и ОО "Справа Громад" собрали волонтеры и активисты.

Среди тех, кому в эти времена тяжелее всех – семьи погибших воинов, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Честь и уважение к нашим воина среди украинцев является безоговорочными. Ведь именно военные берегут мирную жизнь сейчас и обеспечивают наше общее свободное будущее в независимой Украине. Наша обязанность – ответить нашим защитникам и их семьям вниманием и заботой. Поэтому уже второй год мы вместе с "Справою Громад", "Фондом Порошенко" и волонтерами помогаем семьям воинов АТО наборами продуктов первой необходимости, собранными в Офисе "Европейской Солидарности". На этот раз наши боксы достались адресатов в Запорожье , – рассказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Спасибо каждому нашему герою за мужество. Спасибо каждой матери и жене за терпение и веру в победу", – написал Петр Порошенко.

В семье погибшего в феврале 2015 солдата Анатолия Шумило бережно хранят каждое фото с фронта. Он был мобилизован в августе 2014-го, воевал в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

"Спасибо нашим ребятам за мирное небо над головой. За эти улочки нашего города. Светлая память тем, кто погиб. ... Он, не колеблясь, пошел туда. Он сказал: кто, если не я. Лучше их остановить там. Шумило Анатолий Иванович, он действительно был воином. Они сопровождали колонну в Дебальцево, там были танковые атаки. Первую отбили, он подвел танк, но пока наклонился заряжать, танк выстрелил и осколок из танкового снаряда пробил ему грудь", – рассказала вдова солдата Любовь Заливанська.

Она поблагодарила за помощь: "Я благодарна за память. За то, что не забывают малообеспеченных, семьи погибших, матерей, жен".

"Прежде всего заботимся о семьях погибших и малообеспеченных семьях атошников. Благодаря поддержке ЕС и лично Петру Порошенко, фондом ПП мы вместе с "Справою Громад" сделали такую акцию по обеспечению такими продуктовыми наборами первой необходимости", – добавил депутат Запорожского областного совета от "Европейской Солидарности" Андрей Химичев.

В каждом наборе – мука, сахар, крупы, масло, консервы и печенье. Помощь от Порошенко передали и волонтерке, которая вяжет носки военным на фронт, Елене Костиной.

Пенсионерка из Мелитополя, несмотря на свой почтенный возраст не сидит без дела – вяжет носки для украинских защитников. За годы войны сотни ее носков согрели воинов в окопах и блиндажах. Сейчас сама пенсионерка нуждается в поддержке. Депутаты Мелитопольского городского совета передали Елене Николаевне пакеты первой необходимости.

"Спасибо, что помогаете и не забываете нас", – сказала Елена Николаевна.

"Пандемия коронавирусной инфекции, хаотичные и нелепые действия центральной власти последнего времени сделали свое дело – увеличили количество нуждающихся людей. Особенно больно это отражается на одиноких пенсионерах, людях с инвалидностью. Но сегодня те, кто не оставляет украинцев один на один с проблемами", – подчеркнул депутат городского совета от "Европейской Солидарности" Павел Варванский.

В Ривно благотворительную помощь получили также люди, которые уже переболели коронавирусом, но до сих пор испытывают его негативное влияние на свое здоровье. Партийцы убеждены, что таких людей нужно поддерживать.

"Многие историй, которые режут сердце, услышали и я, и наши партийцы и волонтеры от людей. Кто-то в одиночестве доживает свой век, кто-то жалуется, что всю жизнь тяжело работал, а нынешней пенсии не хватает даже на еду, много людей трудно переболели коронавирусом, а теперь страдают от последствий болезни... Приятно видеть, как на глазах людей появляется улыбка, возвращается вера в лучшее, благодарность за то, что о них помнят и помогают в трудные времена пандемии", – поделилась впечатлениями руководитель секретариата Ривенской территориальной организации "ЕС", депутат областного совета Екатерина Самардак.

В Одесской области благотворительную помощь получили жители Староказачьего, Татарбунара, Великого Дальника, Таирова, Цебрикова, Черноморска и Одессы.

"Я благодарна, Петр Алексеевич, за благотворительный фонд и благотворительную деятельность. Желаю вам всего наилучшего в этом деле. Спасибо", – отметила Екатерина Петровна Лямина из села Спасское.

"Спасибо от всех нас за помощь, внимание, что о нас не забыли", – добавила Марина Осмотеску с Баштановки.

"Эта миссия очень приятная, рады быть проводником добра. Люди сейчас в очень трудных обстоятельствах из-за пандемии. Мы передали продуктовые наборы незащищенным: пенсионерам с маленькой пенсией, у которых еще есть родственники с инвалидностью, одиноким матерям, матерям, имеющим детей с инвалидностью. Люди очень благодарны, потому что сейчас сложная ситуация с ценами, с коммунальными платежами и перед праздниками люди очень радуются этим пакетам", – рассказала Татьяна Шишканова, председатель фракции" ЕС "в Черноморской горсовете.

Тернопольщина также получила благотворительную помощь для людей, оказавшихся в трудных финансовых обстоятельствах из-за пандемии коронавируса. Депутат Тернопольского районного совета Владимир Байгер подчеркнул: команда "ЕС" всегда помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

"Очень трудно подобрать слова, потому что людям, которым мы помогаем, эта поддержка действительно необходима. Это люди, у которых проблемы со здоровьем, которые остались один на один со своей бедой. Я хочу поблагодарить Петру Порошенко за то, что есть мощная команда благотворителей, за то, что я являюсь частью этой команды, есть возможность помогать людям вместе с нашей командой", – отметил он.

Лидер фракции "Европейская Солидарность" в Киевском горсовете, председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко отметила, что для "Европейской Солидарности" помощь украинцам в тяжелые времена уже стала традицией.

"Уже стало доброй традицией в семье "Европейской Солидарности" помогать тем, кому просто пережить тяжелые времена. Этот набор с большой заботой и любовью для вас собирали волонтеры. Когда работает наш конвейер, у нас нет ни должностей, ни титулов. Я хочу передать вам от каждого, кто вложил часть своей души и любви, пожелания крепкого здоровья, добра и мира. Берегите себя, а мы будем делать все, чтобы жизнь в Украине стала достойной для каждого человека", – сказала она.

Акция началась еще в 2020 году, тогда после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании "Рошен" более 50 000 продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больнице передали более 157 000 штук. А также 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко и его супруга Марина посетили художественную акцию по случаю Дня вышиванки в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Туда они пришли в вышиванках-репликах рубашек Ивана Франко и Марии Заньковецкой.