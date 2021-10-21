Флешмоб 'Батько наш Бандера' дошел до ВРУ: нардепы спели известную песню прямо в зале парламента. Видео

Народные депутаты "Европейская солидарность" присоединились к популярному флешмобу, который вышел из класса истории в одной из львовских школ. Строчки песни описывают любовь к Украине и ценности настоящего патриота.

Публикацию с роликом, где почти все представители фракции "ЕС" исполняют четверостишье, сделал у себя на Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В веселый кадр не вошли только лидеры политической силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Батько наш Бандера

Украина – мати

Ми за Україну підем воювати", – так звучат слова песни, прозвучавшей на всю страну и даже за рубеж.

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Напомним, что флешмоб начался со старшеклассников, которые по учебной программе, как раз, проходят изучение биографии лидера украино-повстанческого движения Степана Бандеры. Песня настолько понравилась патриотическому сегменту, что мгновенно распространилась на таких платформах как Twitter, Telegram и TikTok, а к флешмобу присоединились украинцы по всей стране.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одиозный нардеп Илья Кива "отпраздновал" годовщину смерти культовой фигуры национального движения Украины Степана Бандеры салютом и стрельбой.