Февраль принесет погодные качели и намекнет на весну: прогноз на последний месяц зимы

Последний месяц зимы не принесет на территорию Украины существенных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

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В конце февраля мы ощутим приближение настоящей весны. О февральских погодных качелях читайте в материале OBOZREVATEL.

Месяц начнется со слабых осадков и снижения температуры. Народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что такая тенденция будет сохраняться до 5-7 февраля. В западных областях возможны снегопады. Днем температура составит примерно -4-6 °C, ночью иногда будет опускаться до -7-9 °C и даже до -14 °C.

Синоптик Владимир Деркач добавил, что после 10 февраля осадки прекратятся и можно ожидать потепления.

Вторая декада февраля известит о приближающейся весне. Столбики термометров будут показывать преимущественно плюсовую температуру.

В конце месяца синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду. Ночью температура будет опускаться до -2°C, но днем будет в среднем +7°C. Станислав Щедрин отметил, что в некоторых регионах можно даже ожидать +14 °C. Так что, вероятно, весна 2023 года будет ранней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд этой зимой. Максимальная температура в столице 18 января поднялась до 10,2°С.

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