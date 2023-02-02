Февраль начался с похолодания и снегопадов: в Укргидрометцентре дали прогноз на четверг и предупредили об опасной погоде

Третий месяц зимы начался с похолодания и снегопадов в большинстве регионов. В четверг, 2 февраля, погода в Украине будет облачной, почти во всех областях ожидаются осадки.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Так, в западных областях сегодня прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь. В Карпатах тоже умеренный снег, местами ожидаются вьюги.

На остальной территории Украины также небольшой снег, днем он будет падать с неба вместе с дождем. В южных областях день пройдет без существенных осадков. По всей стране на дорогах местами может образоваться гололедица.

Температура воздуха в среднем по стране ночью будет от нуля до 5 градусов мороза. Днем потеплеет: воздух прогреется от 2 мороза до 3 градусов тепла. Теплее всего будет в южных областях – 2-7 тепла по Цельсию. В Карпатах же будут самые сильные морозы: ночью ночью 4-9 градусов ниже нуля, а днем 1-6 градусов с отметкой минус.

В Киевской области в четверг будет облачно, ожидается небольшой снег, а днем – с дождем. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Температура воздуха по области ночью будет от нуля до 5 градусов мороза, а днем от 2 до 3 тепла. В Киеве теплее: ночью от нуля до 2 градусов мороза, а днем 1-3 градуса тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2023 года в Украине прогнозируется относительно теплым. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса и будет колебаться в пределах -3...+2 по Цельсию.

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