Ежегодно по 5 тысяч метеоритов падают в Антарктиде: ученые забили тревогу из-за их исчезновения

Возле Южного полюса находят 60% метеоритов, которые попадают на Землю, ведь черные камни хорошо видны на белом континенте. Но вскоре их могут не увидеть даже там, и причина этого – повышение температуры.

В результате изменения климата большая часть Антарктиды превращается в мягкую слякоть. На такой поверхности метеориты тонут быстрее и не всегда позволяют исследователям найти их, пишет IFLScience.

Будет исчезать еще больше метеоритов

Ученые выяснили, что из-за таяния льда ежегодно теряется 5000 небесных тел. В ледниковой части материка от 300 000 до 850 000 метеоритов ждут поиски. Но вероятнее всего, что их поглотит земля, поскольку климат продолжает изменяться в сторону потепления.

Нынешняя деятельность человечества может вызвать повышение температуры воздуха на 2,6 - 2,7 ° C, что приведет к исчезновению около 30% метеоритов. Цифра в скором времени может вырасти до 75%, если государства не изменят климатическую политику – предупреждают специалисты.

Зачем планете метеориты?

Меньше метеоритов – меньше знаний о Солнечной системе и других галактиках.

Чаще метеориты происходят из разных спутников, планет и астероидов. Когда они попадают на Землю, дают ученым бесценный эталон небесного материала, который по другому было бы тяжело получить.

Например, в прошлом месяце ученые подробно описали найденный в Антарктиде метеорит, содержащий редкую частицу пыли старше нашего Солнца. Чрезвычайно высокое изотопное соотношение метеорита свидетельствует о том, что он образовался в результате необычной сверхновой (звезда, которая при взрыве увеличивает яркость в миллиарды раз), сжигающая водород.

Эта информация позволяет понять давние космические события за пределами Млечного пути. Таким образом, вместе с прилетевшими камнями человечество рискует потерять ряд достоверных фактов о существовании нашей планеты и галактики во Вселенной.

Кевин Райтер, куратор антарктических метеоритов и планетолог из Космического центра имени Джонсона NASA, объясняет в News & Views, что людям следует серьезно активизировать усилия по сбору образцов метеоритов. Иначе станет поздно.

"Исчезнувшие метеориты могут оказаться потерянным ресурсом для изучения космических тел и явлений. Это приведет к серьезным пробелам нашего фундаментального понимания места Земли в Солнечной системе, а также происхождению и эволюции планет, астероидов, потенциальных столкновений; генезиса органических веществ и компонентов, что позволяют жизнь преуспевать на нашей планете", – объясняет Райтер.

Ранее OBOZ.UA писал об огромном айсберге Антарктиды, который впервые за три десятка лет начал двигаться. Величина айсберга превышает один из американских штатов.

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