Євген или Євгеній: как правильно звучит популярное имя на украинском

Украинский и русский язык среди другой общей лексики имеют немало имен. Различаются они некоторыми нюансами написания и звучания.

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В частности, украинскому языку менее свойственны окончания типа -ій. Поэтому некоторым говорящим кажутся неправильными такие варианты, как, скажем, Євгеній, Наталія или Лідія. В то время как правильными они называют варианты Євген, Наталя и Ліда. Объяснение этого нюанса опубликовал в своем блоге известный языковед, профессор Александр Пономарив.

Да, по его словам, женские имена Наталя и Наталія существуют параллельно. Обе формы считаются официальными и правильными.

Аналогичная ситуация с именем Лідія. Как и Марія, оно имеет окончание -ія. А вариант Ліда – это уменьшительно-ласкательная форма этого имени. Как Маня или Маруся, образованы от Марія. Поэтому здесь тоже не следует вносить никаких изменений.

А вот появление бытующей в Украине формы Євгеній Пономарив объяснил длительным влиянием русского языка. В этом случае действительно правильно говорить и писать Євген.

Однако называть человека согласно этикету и юридическим нормам нужно так, как он называет себя сам или как у него записано в документах. Поскольку именование людей не ограничивается определенным жестким перечнем, важно учитывать, какой именно вариант имени был дан человеку при рождении. Следовательно, если у мужчины в паспорте записано Євгеній и он представляется именно таким образом, значит необходимо употреблять именно эту форму.

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