Это просто пустая трата времени: три мифа о сохранении заряда батареи iPhone

Сохранение заряда iPhone – это вопрос, который волнует многих пользователей. Существует много советов и лайфхаков о том, как снизить потребление заряда смартфоном, но не все они действительно эффективны.

О нерабочих лайфхаках, которые просто тратят ваше время, рассказали The Sun.

Выключение Wi-Fi и Bluetooth

На самом деле, функции Wi-Fi и Bluetooth потребляют слишком мало энергии, чтобы считать, что их отключение что-то изменит. Напротив, мобильный интернет будет разряжать ваш аккумулятор гораздо быстрее, поэтому выключать Wi-Fi не имеет смысла.

Однако если вы включите режим полета и заблокируете все соединения, то удастся сэкономить немного заряда.

Принудительное закрытие программы

На самом деле, принудительное закрытие программ может помочь сэкономить батарею, если их стало слишком много. Но если постоянно открывать и закрывать приложения, то аккумулятор будет терять заряд быстрее, поскольку вашему устройству придется каждый раз перезагружать все заново. Так что программы, которые вы используете часто, следует вообще не трогать.

Полная разрядка аккумулятора

Раньше рекомендовалось полностью разряжать аккумулятор перед тем, как ставить гаджет на зарядку. Однако технологии развились, и теперь вы можете заряжать свой телефон тогда, когда вам удобно. Это никак не отразится на его работе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему iPhone начал резко терять заряд батареи после установки iOS 17.

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