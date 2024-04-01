Это не просто привычка: почему вчерашний суп обязательно нужно кипятить

Безусловно, свежеприготовленная еда вкуснее, но три раза в день стоять у плиты – на это время есть далеко не у каждого. Поэтому часто мы готовим заранее, чтобы потом просто достать готовое блюдо, разогреть его и съесть. Но насколько вы уверены, что ваша еда при этом достаточно безопасна?

Первый шаг к обеспечению безопасности готовых блюд – это хранение их в холодильнике. Но пока кастрюля охлаждается до комнатной температуры, прежде чем оказаться в холодильной камере, в ней могут начать размножаться потенциально опасные бактерии. OBOZ.UA разбирался, что нужно делать, чтобы уберечься от них.

Как быстро нужно ставить блюдо в холодильник?

Бактерии, вызывающие порчу продуктов, в теплых и влажных условиях могут удваивать свое количество буквально за 20 минут. А именно такие условия обеспечивает им готовое блюдо. Чтобы уберечь себя от их воздействия, поставить кастрюлю в холодильник или заморозить остатки нужно в течение максимум двух часов с момента приготовления. Этого времени вполне достаточно, чтобы еда остыла до приемлемого уровня.

Также обязательно плотно накрывайте кастрюлю или контейнер крышкой перед помещением в холодильник. Если крышки нет, заверните посудину в пищевую пленку. Так вы перекроете доступ кислорода к блюду, именно он является обязательным условием размножения бактерий. Следите также, чтобы температура в холодильнике не превышала 5 градусов.

Как долго можно безопасно хранить охлажденную пищу?

При правильно отрегулированной температуре в холодильнике рост бактерий в блюде будет эффективно подавлен. Но даже при таких условиях срок хранения не может быть безграничным. Еду нужно употребить в течение двух дней. В этот период времени она считается безопасной.

Как безопасно разогреть остатки пищи?

Когда вы разогреваете остатки, вы должны убедиться, что еда прогрелась полностью. В середине блюда температура должна составлять не менее 74 градусов. Соусы, рагу, супы и подливы лучше всего доводить до полного кипения, а затем помешивать на огне не менее трех минут. Такой метод убьет большинство бактерий и инактивирует любые имеющиеся термочувствительные бактериальные токсины.

Если вы разогреваете остатки в духовке, выбирайте температуру не ниже 165 градусов. И запекайте блюдо достаточно долго, чтобы убить в нем все бактерии. Если вы разогреваете остатки пищи в микроволновке, вам также следует убедиться, что их внутренняя температура достигла 74°C перед потреблением блюда. Разогревать блюда в мультиварке категорически не рекомендуется.

Можно ли разогревать остатки более одного раза?

Эксперты не рекомендуют повторно разогревать то, что уже однажды было разогрето. Каждый раз, когда еда нагревается и охлаждается, в ней обеспечиваются благоприятные условия для повторного роста вредных бактерий. Устранить их при повторном нагреве будет сложнее – на это понадобится больше времени.

Можно ли разогреть еду навынос?

Все зависит от того, как блюдо хранилось, прежде чем попасть к вам на стол. Если оно лежало где-то при комнатной температуре более двух часов, она может быть опасной. Потому ее обязательно нужно прогреть. Теплое блюдо, которое хранилось совсем недолго, лучше употребить сразу.

Так же блюда из доставки необходимо разогревать, если вы хранили их в холодильнике. Как и еда домашнего приготовления, такие продукты нельзя хранить в холодильной камере более двух дней.

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