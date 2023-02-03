Эти четыре дня могут стать "адом" для метеозависимых: советы, как пережить магнитные бури
Февраль отметится мощными магнитными бурями, Землю будет "накрывать" не менее 4 раз. Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие человека, поэтому в такие периоды нужно особенно серьезно позаботиться о своем здоровье.
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, в феврале 2023 года магнитные бури будут разной интенсивности – слабой, сильной и средней мощности. По данным метеорологов, они будут кратковременными.
Итак, в феврале 2023 года будут следующие магнитные бури:
5 февраля – мощная магнитная буря
7 февраля – магнитная буря средней интенсивности
10 февраля – сильная магнитная буря
15 февраля – слабая магнитная буря
На каждого человека магнитные бури влияют по-разному: кто-то в такие дни испытывает угнетенное настроение или мигрень, а у кого-то обостряются хронические болезни.
В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека.
Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение,
- раздражительность и подавленное настроение,
- повышение или понижение давления,
- нарушение сна,
- боль в суставах,
- апатия и тревога,
- беспричинная депрессия,
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы,
- обострение хронических заболеваний.
Поэтому в период магнитных бурь врачи рекомендуют избегать тяжелого труда, соблюдать правильное питание, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать.
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует соблюдать простые рекомендации медиков:
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая
- отказаться от кофе и алкоголя
- пытаться избегать стресса
- проверить содержание своей домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 1859 году ученые зафиксировали самую масштабную магнитную бурю в истории.
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