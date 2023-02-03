Эти четыре дня могут стать ''адом'' для метеозависимых: советы, как пережить магнитные бури

Февраль отметится мощными магнитными бурями, Землю будет "накрывать" не менее 4 раз. Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие человека, поэтому в такие периоды нужно особенно серьезно позаботиться о своем здоровье.

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По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, в феврале 2023 года магнитные бури будут разной интенсивности – слабой, сильной и средней мощности. По данным метеорологов, они будут кратковременными.

Итак, в феврале 2023 года будут следующие магнитные бури:

5 февраля – мощная магнитная буря

7 февраля – магнитная буря средней интенсивности

10 февраля – сильная магнитная буря

15 февраля – слабая магнитная буря

На каждого человека магнитные бури влияют по-разному: кто-то в такие дни испытывает угнетенное настроение или мигрень, а у кого-то обостряются хронические болезни.

В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека.

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение,

раздражительность и подавленное настроение,

повышение или понижение давления,

нарушение сна,

боль в суставах,

апатия и тревога,

беспричинная депрессия,

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы,

обострение хронических заболеваний.

Поэтому в период магнитных бурь врачи рекомендуют избегать тяжелого труда, соблюдать правильное питание, больше гулять на свежем воздухе и отдыхать.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует соблюдать простые рекомендации медиков:

пить больше обычной чистой воды, травяного чая

отказаться от кофе и алкоголя

пытаться избегать стресса

проверить содержание своей домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1859 году ученые зафиксировали самую масштабную магнитную бурю в истории.

Американские ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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