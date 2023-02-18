Есть всего один секрет: как выбрать качественные семена по упаковке

Уже в скором времени начнется новый сезон огородничества и уже пора покупать соответствующие материалы. Поэтому снова актуальным является вопрос, как выбрать семена для овощей и садовых цветов?

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OBOZREVATEL рассказывает, как сориентироваться по упаковке. И как не прогадать при выборе. Ведь именно от качества семян зависит, насколько здоровые и плодовитые растения вы получите и какой с них сможете собрать урожай.

Качество упаковки

Расфасованные в маленькие пакетики семена должны быть хорошо защищены от влаги, чтобы быть жизнеспособными. Именно поэтому фольгированная упаковка – значительно лучший выбор, чем чисто бумажная. Также проверяйте целостность всех пакетов и коробок, в которых хранится материал. В поврежденных семена могут быть прелыми и некачественными.

Срок годности

Всегда проверяйте, указан ли он на упаковке. Семена со временем теряют всхожесть и дают меньше ростков. Результат будет тем хуже, чем дольше сохранялся материал. Поэтому ответственные изготовители указывают срок годности семян.

Надежный производитель

Старайтесь выбирать посевной материал тех производителей, которые хорошо зарекомендовали себя раньше. При необходимости посоветуйтесь с более опытными огородниками. У проверенных фирм вы не встретите пересортицу или некачественные семена.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о тонкостях сезонной пересадки комнатных растений.

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