Есть вероятность аномалий: синоптик рассказала, как изменение климата 'преобразит' зиму в Украине

Изменения климата коснулись и территории Украины. Это означает, что среднегодовые температуры поднялись, в том числе выросли "зимние" температуры.

Как рассказала в интервью Фактам заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух, средняя температура в январе-феврале в этом сезоне будет на несколько градуса выше нормы. Кроме того, снежных осадков будет не так уж много.

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По словам эксперта, декабрь будет теплее нормы на 1-2 градуса, а вот февраль может оказаться еще теплее от средних показателей предыдущих годов на 2-3 градуса. Более того, Балабух не исключает, что третий зимний месяц будет "весенним".

Она объяснила, что диктовать погоду в Украине зимой будет не только гребень Азорского антициклона, который приносит на нашу территорию холодную погоду, но и ряд антициклонов, которые будут формироваться на Ближнем Востоке и Балканах, и которые принесут сюда теплый воздух.

Она же отметила, что именно из-за прихода на территорию Украины антицеклонов, не стоит стоит рассчитывать на обильные снегопады. Осадков, по словам эксперта, этой зимой будет не много.

В свою очередь, в Укргидрометеоцентре рассказали, что в воскресенье, 26 декабря, в северной части страны будет достаточно солнечно. На юге и востоке страны ожидаются осадки. До -4-6 мороза на севере, востоке и центре страны. В южной части около -1 днем. На Киевщине, Житомирщине, Черниговщине ночью до -12 градусов.

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