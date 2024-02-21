Есть в каждом доме: чудосредство поможет быстро избавиться от засора в раковине

Медленный отток воды – не единственное негативное последствие засорения в раковине. Грязь, жир, волосы и остатки пищи могут привести к неприятному запаху на кухне и серьезным поломкам в системе слива.

Справиться с проблемой можно и самостоятельно, не вызывая сантехников – конечно, если проблема не перешла в категорию слишком серьезных. Джеймс Чэпмен, опытный сантехник и владелец Bella Bathrooms, поделился несколькими методами очищения раковины.

Совет 1

Прежде всего вылейте в канализацию кипяток, затем засыпьте один стакан соды и залейте все чашкой горячей воды.

Подождите пять минут, прежде чем промыть дренаж проточной водой, чтобы тщательно очистить трубы и пробить засор.

Совет 2

По словам сантехника, соединение горячей воды и средства для мытья посуды может пробить даже очень плотные жировые пробки.

Нагрейте чайник с водой почти до кипения.

Налейте большое количество жидкого мыльного средства в слив.

После этого добавьте горячую воду – это поможет активным компонентам растворить жир, что приводит к засорению.

Совет 3

Стиральный порошок может стать действенным методом для разблокировки раковин. Нужно насыпать две столовые ложки порошка в раковину и промыть кипятком.

Совет 4

Смешайте полстакана поваренной соли с соком одного лимона, чтобы создать кислую смесь, которая может помочь разрушить засор.

Вылейте эту смесь непосредственно в раковину и дайте ей постоять примерно 30 минут, чтобы кислотные компоненты подействовали на грязь и накопление.

После этого промойте дренаж кипятком, чтобы очистить загрязнение. Этот метод не только помогает прочистить канализацию, но и отменно дезинфицирует трубы.

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