Есть в каждом доме: чудосредство поможет быстро избавиться от засора в раковине
Медленный отток воды – не единственное негативное последствие засорения в раковине. Грязь, жир, волосы и остатки пищи могут привести к неприятному запаху на кухне и серьезным поломкам в системе слива.
Справиться с проблемой можно и самостоятельно, не вызывая сантехников – конечно, если проблема не перешла в категорию слишком серьезных. Джеймс Чэпмен, опытный сантехник и владелец Bella Bathrooms, поделился несколькими методами очищения раковины.
Совет 1
Прежде всего вылейте в канализацию кипяток, затем засыпьте один стакан соды и залейте все чашкой горячей воды.
Подождите пять минут, прежде чем промыть дренаж проточной водой, чтобы тщательно очистить трубы и пробить засор.
Совет 2
По словам сантехника, соединение горячей воды и средства для мытья посуды может пробить даже очень плотные жировые пробки.
- Нагрейте чайник с водой почти до кипения.
- Налейте большое количество жидкого мыльного средства в слив.
- После этого добавьте горячую воду – это поможет активным компонентам растворить жир, что приводит к засорению.
Совет 3
Стиральный порошок может стать действенным методом для разблокировки раковин. Нужно насыпать две столовые ложки порошка в раковину и промыть кипятком.
Совет 4
Смешайте полстакана поваренной соли с соком одного лимона, чтобы создать кислую смесь, которая может помочь разрушить засор.
Вылейте эту смесь непосредственно в раковину и дайте ей постоять примерно 30 минут, чтобы кислотные компоненты подействовали на грязь и накопление.
После этого промойте дренаж кипятком, чтобы очистить загрязнение. Этот метод не только помогает прочистить канализацию, но и отменно дезинфицирует трубы.
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