Есть три сценария: ученые дали прогноз, что будет с Землей к 2500 году

Ученые заявили, что к 2500 году климат на Земле может измениться до неузнаваемости, а человек столкнется с настоящей проблемой выживания. В зависимости от того, какую стратегию для себя выберет человечество, у планеты есть три варианта развития дальнейших событий.

Как сказано в исследовании, опубликованным в Global Change Biology международной группы ученых под руководством Кристофера Лайона из Квебекского университета МакГилла (Канада), даже при оперативном вмешательстве в проблему выброса вредных веществ в: атмосферу, почву и океаны, человечество в ближайшие время может столкнуться с проблемой изменения климата. Жарко станет на столько, что это приведет к опустошению огромных территорий и вымиранию части живого на планете.

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Для своих прогнозов эксперты использовали HadCM3 (модель общей циркуляции атмосферы и океана, разработанная в Центре Хэдли в Соединенном Королевстве). Именно она помогла специалистам составить прогноз глобальных изменений климата после 2100 года.

Ученые выяснили, что человечество располагает тремя сценариями дальнейшей жизни на планете.

Один из них предполагает, что к 2500 году температура настолько изменится, что тропические леса больше не смогут расти в Амазонии и превратится в бесплодный ландшафт. Экстремально жаркие периоды, вплоть до полугода, станут нормой для Африки, Аравии, Юго-Восточной Азии, севера Австралии. В Индии, где уже сегодня умирают тысячи людей из-за жаркой погоды, летняя температура поднимется еще на несколько градусов. По мнению ученых, это приведет к изменениям в аграрном секторе, который будет вынужден задействовать в работе все больше роботов. Также значительно сократятся площади, пригодные для выращивания десяти важнейших основных продуктов питания на 15-18%.

"Картофель, пшеница, кукуруза, рис, соя, просо могут стать дефицитом", – предупредили ученые.

Второй вариант "щадящий" предполагает поднятие средних температур менее чем на два градуса. В этом случае площади выращивания сельскохозяйственных культур в умеренных широтах сократятся только на 2,9%. Но даже в этом сценарии ученых присутствуют: миграционные процессы, вызванные изменением климата, рост конфликтов за ресурсы планеты.

Еще вариант, который рассматривают специалисты предполагает повышение уровня мирового океана. В случае такого развития событий человечество может погибнуть.

"Огромные площади Земли изменятся таким образом, что больше не будут пригодны для заселения людьми", – заявили ученые.

Эксперты призвали думать о том, какая будет нашла планета через 100, 500 лет, уже сегодня и делать все возможное для выживания человечества.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты выяснили, какое влияние окажет глобальное потепление на Украину и предположили, что в будущем тут можно будет выращивать экзотические культуры, например, ананасы.