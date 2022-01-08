Есть пророки в собственном Отечестве: по случаю дня рождения Василия Симоненко
"Маленьке - не смішне,
Адже мале і зерно,
Що силу велетня і геніям несе.
Мале тоді смішне,
Коли воно МІЗЕРНЕ,
Коли себе поставить над усе.
Але скажіть, хіба такого мало,
Хіба такі випадки не були,
Коли мале, як прапор, піднімали
І йшли за ним народи, мов осли?
І чи тоді МІЗЕРНЕ та СМІШНЕ
Не оберталось раптом у СТРАШНЕ?"
19.09.1963
Серед наших легендарних шістдесятників Василь СИМОНЕНКО займає особливе місце - він і СОВІСТЬ, і ПРАВДА тодішньої та й УКРАЇНИ нинішньої.
В нашій історії він залишився ще й вічно молодим, бо пішов у засвіти лишень у 28 років.
Коли близький друг Василя Симоненка Микола Сом звернувся до мене за підтримкою у належному пропагуванні та пошануванні КЛАСИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - я вважав за честь допомогти йому в цьому.
Тож так появився аудіо-диск "Лебеді материнства: живий голос Василя Симоненка", у якому наш Фонд "Рідна країна" спільно з Національною радіокомпанією (Віктор Набруско, Микола Аммосов) зібрав, осучаснив, записав та видав багатотисячним накладом 17 творів поета;
ми допомогли реконструювати музей Василя Симоненка у Тарандинцях і за підтримки тодішнього Голови Черкаської обласної ради Володимира Греся відремонтували будинок та встановили меморіальну дошку, де розміщено Літературно-меморіальний музей в Черкасах (тут міститься робочий кабінет поета і журналіста);
провели просвітницький захід "ЕтноВесна: День Європи на батьківщині Василя Симоненка" в Біївцях, де народився знаменитий поет;
організували ювілейний творчий вечір в Національній філармонії в Києві та ще десятки різноманітніх заходів по всій Україні на пошану Василю Симоненку.
Переповідати біографію сьогоднішнього іменниника не має потреби. Пораджу лише прослухати короткий монолог Поета "Що я можу сказати про себе" на нашому диску "Лебеді материнства: живий голос Василя Симоненка" (в розділі "Освічена. Аудіопроекти, на сайті ridna.ua)
Також зауважу, що творчість Василя Симоненка - не лише виразно народна, глибоко національна і політично метафорична; вона ще й ПРОРОЧА. Тут жорсткі та правдиві оцінки як минулого, так і сьогодення з майбутнім:
"Диктатори, королі, імператори,
Мліючи в димі хвальби,
Роззявляли пащі, мов кратери,
І гукали:
- Ми - символ доби.
- Хто не з нами, той проти Бога.
- Хто не з нами, той проти всіх!-
І сипались лаври убогі
До куцих кривавих ніг.
Нікчемна продажна челядь,
Банда кривляк для втіх,
Щоб мати що повечерять,
Годувала холуйством їх.
Ідоли обслинені, обціловані
Йшли величаві в своїй ході,
А поруч вставали некороновані
Корифеї і справжні вожді.
Вставали Коперники і Джорджоне,
Шевченко підводив могутнє чоло,
І біля вічного їхнього трону
Лакузи жодного не було.
Бо щире, високе небо
Не підмалюєш квачем,
Бо величі справжній не треба
Спиратись на плечі нікчем".
13.11.1962
Твори Великого Українця мусимо читати й перечитувати, щоб вчитися на власних помилках й не повторювати їх знову і знову.
І за будь-яких обставин триматися однієї із багатьох мудрих настанов нашого поетичного і світоглядного ПРОРОКА:
"Я ХОЧУ БУТИ ПРАВДІ ВІЧНИМ ДРУГОМ
І ВОРОГОМ ОДВІЧНИМ ЗЛУ".
Пам’ятаємо нашу історію!
Шануємо наших героїв!
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