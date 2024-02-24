Есть несколько видов дежавю? Описаны четыре ситуации, случавшиеся с каждым

Все мы испытывали странное чувство, будто уже испытывали происходящее сейчас. Это вроде бы воспоминание из прошлого, но вспомнить, где или когда это произошло невозможно, потому что это просто дежавю.

Это странное явление на протяжении многих лет смущает людей, а ученые до сих пор не могут дать окончательного ответа про его причины. Однако исследователи выяснили, что дежавю бывает разных видов и выделили четыре типа, которые случаются с большинством людей. Об этом подробнее рассказали Forbes.

Жамевю

Жамевю (jamais vu "никогда не видел") – это протележное чувство классического дежавю. Представьте, что вы возвращаетесь домой по привычному маршруту. Вы ходили по этой дороге уже сотни раз, но вдруг вам показалось все необычным, чужим и незнакомым, будто вы никогда здесь не находились.

Ощущение, когда знакомая ситуация или опыт воспринимаются так, будто вы сталкиваетесь с ними, впервые может дезориентировать и смутить.

По словам исследователей, жамевю возникает из-за сбоев в процессах распознавания в мозге. Обычно входящая сенсорная информация сопоставляется с сохранившимися воспоминаниями, но иногда по неизвестным причинам происходит сбой.

Пресковью

Пресковью (presque vu "почти увидел") – это явление, известное как феномен "кончика языка".

Представьте, что во время живого разговора вы вдруг забываете какое-то очевидное слово, чье-то имя или название. Несмотря на все усилия и ощущения, что вы вот-вот вспомните оно остается неуловимым.

Такие моменты часто возникают внезапно, без уведомления. Некоторые исследования предполагают, что прескевю возникает из-за появления аналогий между нерешенными проблемами и прошлым опытом. Однако из-за отсутствия идентификации конкретного воспоминания возникает неприятное чувство пребывания на грани прозрения.

Дежарево

Дежарево (déjà rêvé "уже снилось") – это ощущение, будто вы испытываете воспоминание из сна.

Представьте, что вы проснулись несколько ошеломленными и дезориентированными. Позже, во время будничных дел вы будто испытали знакомую атмосферу и странное чувство, что это уже происходило, но не когда-то в прошлом, а во сне. Это может вызвать чувство смущения, будто границы между миром снов и реальностью наяву были размыты.

Исследователи считают, что дежарево возникает, когда днем запускаются нейронные модели или активации, похожие на те, которые были в прошлом сне .

Дежавекю

Дежавекю (déjà vécu "уже пережитое") – это ощущение повторного переживания прошлого опыта или воспоминаний в ярких деталях.

Вероятно, у вас бывало, что при нахождении в новом месте вас может поглотить поток воспоминаний, будто вы уже переживали этот опыт. Вы можете быть на 100% уверены, что не могли находиться здесь раньше, но преодолеть непреодолимое чувство знакомства не просто.

Это распространенное, но странное явление возникает, когда процессы восстановления памяти мозга активируются в ответ на текущие раздражители, что приводит к повторному переживанию прошедших событий, как будто они происходят сейчас.

Дежавю продолжает быть напоминанием о безграничных тайнах, содержащихся в человеческом разуме. К сожалению, более подробно и понятно описать эти явления и их причины трудно, потому что их загадочность до сих пор удивляет и поражает не только обычных людей, но и ученых.

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