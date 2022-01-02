Есть несколько 'секретов': инфлюенсер наглядно показала, как выглядеть стройнее на фото

Человеческие тела не идеальны, они не могут выглядеть совершенным 24 часа на сутки и 7 дней в неделю. Такой месседж в своём блоге несет девушка Бри Ленехан.

Она делает снимки с интервалом в несколько секунд, чтобы показать, как скрывается на фото "прибавка в весе". Бодипозитивные автопортреты блогер постит в своих соцсетях, в частности в Іnstagram, пишет Dailystar.

Бри Ленехан поделилась фотографиями, сделанными с интервалом в несколько секунд, чтобы показать, как поза и ракурсы могут сделать тело другим.

На каждой из фотографий австралийка изображена в одной и той же спортивной одежде, что показывает, как вы можете выглядеть по-разному в одной и той же одежде. Также девушка стоит в разных позах, чтобы показаться более худой.

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На первом фото она продемонстрировала свою фигуру в спортивном топе и высоких леггинсах. А на втором фото ее спортивные штаны немного опущены и видно далеко не спортивный торс.

"Я набрала вес в этот праздничный сезон", – подписала шутя коллаж девушка.

"Это нормально - не появляться в сети в качестве этой идеальной версии себя, в которой вы чувствуете потребность, потому что вас, какие вы есть, более чем достаточно. Это нормально – провести отпуск по максимуму и получить удовольствие, без чувства вины или стресса", – пишет блогер.

Как писал OBOZREVATEL, известная блогер из Великобритании Наташа Сандху поделилась двумя фотографиями, на которых она позирует в нижнем белье в одно и то же время, но под разными ракурсами. Девушка пыталась продемонстрировать, что даже у красивой картинки в соцсетях есть обратная сторона – с целлюлитом и бесформенной талией.