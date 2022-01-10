Ох, эти рождественско-новогодние праздники… Кажется, что в какой-то момент они превращаются в пищевое соревнование. И целью в этой бешеной погоне становится холодильник. А точнее, полное его опустошение. Ибо как можно выбросить всю кучу салатов, оставшихся после празднования? Хотя они уже и не лезут, и счастья от них уже не чувствуешь, но продолжаешь поглощать остатки праздничной роскоши. Умножая сантиметры на талии и увеличивая ту же проклятую цифру на весах…

Далее текст на языке оригинала

Інста-блогери кажуть: не проблема, сядеш на детокс, і він вижене з тебе усіх бісів та зайві кіло. Проте чи такий хороший детокс, як його змальовують? І чи взагалі є сенс у розвантажувальних днях після святкових застіль?

"Детокс-програма — це дієта (саме дієта), яка ґрунтується на вживанні овочевих соків та смузі, з проходженням різних процедур, зокрема гідроколонотерапії — промивання товстого кишківника. Такі нехитрі речі є багатомільярдним бізнесом. Людям кажуть, що вони погано почуваються, мають поганий вигляд не тому, що нераціонально харчуються та прилипли до дивана, а тому, що їхній організм засмітився, у ньому накопичилися шлаки й токсини", — Віктор Мандзяк, професійний тренер, автор книжки про здорове та адекватне схуднення без стресів та обмежень "Тренер дозволяє!" (Vivat, 2021).

Видео дня

ДІйсно, при детоксі справді маса тіла різко зменшується, що викликає радість і віру в те, що ти на правильному шляху. Насправді ця різка втрата ваги зумовлена такими механізмами. У м’язах накопичується глікоген — енергія для мускульної роботи. Цієї енергії в м’язах є близько 400 грамів. Особливість глікогену полягає в тому, що він зв’язує воду, 1 грам глікогену — 3—4 грами води. Отже, ви голодуєте, а детокс-програми — це, по суті, майже голодування (овочеві смузі — дуже низькокалорійне питво, і крім цього питва при "детоксикації" нічого вживати не можна).

Тобто, якщо під час "очищення" ще й рухатись (і зараз не про тренування, а щоденні побутові активності), глікоген у м’язах вичерпується, а новий не накопичується, бо нема з чого. І щонайменше 1200г маси тіла ви втрачаєте за рахунок цього механізму. Далі самі мускули, "вони теж сиплються, як китайська ваза, яку ненароком зачепили на святкуванні новосілля, адже білок ми не вживаємо, нам тільки смузі можна". А коли організму бракує амінокислот, він їх бере з міофібрил, тобто розщеплює мускули. А неймовірний дефіцит калорій, який неминучий при "детоксикації", лише сприяє цьому процесу. Жир, звісно, теж трішки горить, але тільки трішки, адже ці детокси короткочасні.

Таким чином, чудовий і прекрасний детокс перетворюється на інструмент радше злий, ніж добрий для вашого організму. Від набраних за свята кілограмів він не порятує, а от проблем зі здоров'ям у новому році додасть. У детокс-программах, так само як і швидких після новорічних експрес-дієтах, переважно немає жодного сенсу. Адже грамотний процес післясвяткового схуднення — це просто повернення до передсвяткового режиму. Звісно, ви можете побалуватися цими модними системами детокс- та експрес-схуднення, про набагато дієвіше поступово повертатися до звичного (звісно ж, здорового та збалансованого) режиму харчування, достатньої саме для вас кількості води та адекватних фізичних навантажень. І буде вам щастя!

Віктор Мандзяк — відомий український професійний тренер та фітнес-блогер. Він курує програму схуднення, через яку пройшло більше 10 тисяч українців. Він популяризує правильне схуднення, розвінчує популярні міфи та вчить людей бути худими і здоровими. Має більш ніж 400 тисяч підписників у Фейсбуці та більш ніж 200 тисяч підписників в Інстаграмі.