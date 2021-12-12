Стабилизационное. В любых кризисных ситуациях.

"Ты боишься войны? Что ты делаешь, чтобы не паниковать?" Наверное, это самые частые сейчас вопросы.

Поняла, что за все последнее время я сильно волновалась и ждала информации о разговоре Байдена. Поняла это по тому, как часто листаю новостную ленту и спрашиваю мужа: ну что?

• Мы уже так много лет живем в состоянии неопределенности – и, как бы ни было сложно – справляемся. Это хорошая новость.

• Мы знаем по опыту, что когда сложно – мы умеем объединяться и защищать свое. Это тоже хорошая новость.

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• Сейчас мы проходим на своих шкурах тренинг стрессоустойчивости. Он затянулся. Длительный стресс ослабляет иммунитет, ослабляет нашу способность критично воспринимать информацию, делает нас пассивными и управляемыми – это плохая новость. И, возможно, именно это – стратегическая задача относительно нас?

• Что я делаю для себя и предлагаю тем, кто рядом со мной:

1. Когда слишком неопределенно и шатко: я задаю вопрос о стабильности - что остается неизменным? Новый год придет по расписанию. Я ставлю елку, читаю дочке сказки перед сном, звоню родителям, пью витамины, делаю зарядку. (сейчас очень важна физическая активность – любое движение стимулирует выработку дофамина, ускоряет процесс нейрогенеза в гиппокампе – нам будет оптимистичнее, легче будет воспринимать информацию, думать, запоминать важное)

2. Я стараюсь выходить в прямой контакт с людьми. Сейчас – особенно важно ощущение сообщества, важно МЫ. Нам очень нужен окситоцин, чтобы вернуть себе безопасность, чтобы обезболить и успокоить – нам нужны глаза, мимика, интонации собеседников– то, чего не дают фильтры зума и контакт в мессенджерах. Это непросто в условиях карантина, но важно. Я намеренно не увожу семинары в ЗУМ, чтобы у студентов и у меня самой была возможность живой встречи.

3. Да, находясь в режиме "сторожевого инстинкта" – как у молодых родителей, которые постоянно прислушиваются к тому, что происходит с малышом, мы быстрее выгораем. На это уходит много сил, поэтому их важно беречь, экономить, на чем возможно, и стараться накапливать. Важны вопросы к себе: Что может порадовать? Как я могу о себе позаботиться прямо сейчас? Чего прямо сейчас я хочу?

4. Делать паузы в приеме информации. Мы же помним, как устроены алгоритмы фб – нам будут предлагать информацию на ту тему, на которой мы задерживаем внимание. От этого возникает ощущение, что ситуация критическая и безнадежная. И наша способность к рациональному восприятию информации снижается. А оно нам очень нужно. Делаем информационные паузы. Все, что критично важно, мы точно не пропустим. Возможно, выделить конкретное время, когда мы читаем фб?

Когда читаю любую информацию на сложную тему, я – задаю себе вопрос: это идея автора, размышление автора или конкретный факт. Есть в этом материале предложение по действиям, которые можно и нужно делать? Если у меня возникает при чтении страх – возможно, мной манипулируют. У кого я могу спросить совет, чтобы разобраться, кто эксперт в этой теме?

5. Я уже много раз писала о кругах поддержки, повторю. Нам важно знать, на кого мы можем опереться. Это создает наш внутренний фон безопасности: 1. Тот, кто может объяснить. 2. Тот кто может помочь действием. 3. Тот, кто может поддержать. 4. Тот, кто может просто молча быть рядом. 5. Тот, кто может рассмешить.

Кто ваш "круг поддержки"?

6. Тревога заставляет нас быть сфокусированными на конкретной теме, погруженными в нее, и с каждым новым постом или материалом она увеличивается. Мне в личной жизни и в работе с клиентами помогает идея – что тревога – это закапсулированная энергия действий. Что я могу сейчас сделать?

(если мне быстро нужно справиться с волнением – я сажусь или становлюсь так, чтобы почувствовать опору – стоп, попы, спины. Делаю дыхательные упражнения, держа руку на животе. С акцентом на выдохе – выдох, длиннее, чем вдох. если учащенное сердцебиение – ставлю музыку (чтобы ритм был не больше 60 ударов в минуту), или простукиваю плечи или колени – один удар в секунду. пью воду. Сжимаю в руках какой-то мягкий предмет – мне это помогает сконцентрироваться)

Мы с мужем решили, что для нас и близких важно:

• Точно знать, где лежат документы и деньги.

• Выписать адреса и телефоны родственников на бумажный носитель

• Зарядные устройства всегда держать заряженными, помнить, где фонарик

• Договориться с семьей о действиях – если вдруг ситуация кризисная, как выходим на связь, где встречаемся

• Лекарства – которые нужно регулярно принимать (регулирующие сахар, давление, для кого-то антидепрессанты) – пусть их будет на пачку больше.

• Корм для животного, если ему необходим специальный корм

• Дополнительная бутылка воды

• спички

Это то, что в принципе, важно знать и иметь в любом случае.

А еще я задавала себе вопрос – что я могу делать, если вдруг нужна моя помощь, в чем я сильна – знаю, что я смогу собрать какое-то количество детей в зуме или у меня в Студии, чтобы взрослые могли спокойно принимать решения и действовать.

Пусть все это никогда не пригождается!

Новый Год придет по расписанию! и мы точно справимся!