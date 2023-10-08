Если заклинила ручка на пластиковом окне: как отремонтировать

Пластиковые окна – достаточно надежные конструкции, гарантирующие шумо- и теплоизоляцию. Однако даже качественные материалы со временем выходят из строя, а наиболее распространенной проблемой пластиковых окон являются поломки ручек.

Если заклинила ручка, главное – не начинать ее дергать и вырывать, иначе вы рискуете сломать конструкцию. Как отремонтировать ручку на пластиковом окне, если она заклинила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Конечно, лучший выход – обратиться к специалисту, который выяснит причины поломки и починит механизм. Однако если действовать нужно быстро, можно попытаться решить проблему самостоятельно.

Ситуация 1: ручка вращается, но окно не открывается

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Часто случается, что оконная ручка крутится в разные стороны, а окно заклинило на месте. Вероятно, причина в сломанной фурнитуре. Из строя мог выйти механизм, фиксирующий металлический штифт – в таком случае просто нужно купить новую ручку. Или причина поломки может быть в редукторе – тогда нужно вызвать специалиста.

Ситуация 2: не открывается окно, не поворачивается ручка

Довольно неприятная ситуация – ручка заклинила в положении "закрыто", и возвращаться она никак не хочет. Вероятно, возникла поломка узла обвязочного механизма или блокиратора. Лучше не рисковать и вызывать мастера, потому что придется вытаскивать створки, чтобы починить окно, а самостоятельно это сделать будет затруднительно.

Ситуация 3: окно не открывается для проветривания

Причина – расшатанные петли, из-за которых произошло провисание створок. В таком случае окно открывается, но цепляется за раму с характерным треском или щелчком. Необходимо регулировать петли.

Ситуация 4: окно не закрывается до конца

Если окно не закрывается до конца – вероятно, в нем заклинило блокиратор – это подпружиненный механизм, расположенный на внутреннем торце активных створок. Попытайтесь, закрывая окно, нажать на блокиратор и повернуть ручку. Если механизм не попадает в соответствующую часть, придется регулировать петли.

Блокираторная система может разогнуться – в таком случае нужно слегка вдавить пластину с наружной стороны окна. А вот если сломалась пружина – нужно менять стеклопакет.

Ситуация 5: окно заклинило в режиме проветривания

Если пластиковое окно застряло на режиме "проветривания", возможно, заклинили "ножницы". Нужно вычистить все из проблемного участка и смазать механизм.

Возвратно-откидные модели могут застрять одновременно в двух положениях. Возникает ситуация, когда створка держится на одной петле и словно вот-вот оторвется. На самом деле это не так – она держится с помощью ножниц. Для решения проблемы прижмите верхнюю часть створки к раме, нажмите на блокиратор со стороны ручки, поверните ручку вверх до конца, щелкните створку, поверните ручку в горизонтальное положение и закройте окно.

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