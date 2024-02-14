Если вас пригласили в гости: правила этикета, чтобы произвести хорошее впечатление

Приглашение чувствовать себя как дома не означает, что можно совсем забыть, что вы все же гость. Этикет потребует от вас определенных ограничений и сдержанности в поведении. Конечно, не стоит сидеть все время, вежливо сложа руки на коленях. Но некоторые правила все же придется соблюдать.

OBOZ.UA поинтересовался рекомендациями экспертов по этикету, что именно не стоит делать в гостях. И вот что они советуют тем, кто хочет снова быть приглашенным.

Не прикасайтесь к вещам и не переставляйте их

Люди годами выстраивают комфортный для себя порядок предметов дома, и нарушать его – это грубо нарушать их границы. Поэтому, если хотите что-то рассмотреть, сначала спрашивайте разрешения. И ни в коем случае самовольно не открывайте холодильник.

Не требуйте экскурсии по дому

Многие рады провести гостям небольшую экскурсию по своему пространству, особенно после переезда или ремонта. Но оставьте хозяевам право на инициативу в этом. Слоняться между комнатами и открывать все подряд двери – это тоже грубое нарушение чужих границ.

Знайте, когда уйти

Нет ничего хуже надоедливых гостей. Поэтому обращайте внимание на невербальные сигналы, которые дают вам хозяева. Если они начали убирать со стола чайные чашки, выключили музыку или начали расставлять вещи по местам, вероятно, вам пора домой.

Создали беспорядок – скажите об этом

Нет ничего хуже, чем найти пятно от красного вина через несколько дней после вечеринки, когда оно уже высохло. Поэтому если случайно натворили беспорядок в гостях, скажите хозяевам об этом сразу. Даже если просто на вас закончился рулон туалетной бумаги. Как правило, такие проблемы легче решить именно по свежим следам.

Не шарьте по мебели

В шкафах и стеллажах двери для того и делают, чтобы прятать за ними разные вещи. Открывать их без разрешения точно не следует.

Не приводите с собой незваных гостей

Если на чай или вечеринку пригласили только вас, это значит, что видеть хотят вас и никого другого. Незваные гости – это целая куча проблем для хозяев. Не создавайте им этих проблем, чтобы не разрушить вашу дружбу. Хотите взять кого-нибудь с собой – спросите об этом заранее и смиритесь с ответом, если это будет отказ.

Сообщайте об ограничениях в рационе заранее

Узнать, что гость не ест мяса или имеет какую-то пищевую аллергию, в момент, когда все уже садятся за стол – такой себе сюрприз. Обо всех подобных нюансах нужно сообщать заранее, чтобы хозяева успели подготовиться.

Не кормите чужих домашних животных

Ограничения в питании могут быть и у домашних животных. Поэтому приносить вкусности и угощать ими кошек, собак, попугаев, рыбок и т.п. не стоит. Особенно не стоит отдавать животным остатки пищи с человеческого стола. Вам будет весело одну минуту, а хозяева могут месяцами лечить своего любимца от последствий.

Соблюдайте правила в отношении обуви

В одних домах ходят в уличной обуви, в других – носят тапочки, в третьих передвигаются босиком. Прислушайтесь к пожеланиям владельцев. На всякий случай имейте с собой удобные носки или тапочки, чтобы обеспечить себе привычный уровень комфорта. Хозяевам, которые зовут гостей, также стоит иметь несколько пар домашней обуви для них.

Не появляйтесь с пустыми руками

Хороший гость всегда приносит с собой что-нибудь приятное. Не обязательно тратиться на ценный подарок – букет цветов, пакет душистых булочек или бутылка вина станут хорошим выбором, который не отразится на вашем бюджете.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вежливо дать гостям понять, что им пора идти.

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