Если он слишком нерешителен: семь правил, которые заставят возлюбленного сделать предложение

Женитьба – важный шаг, до которого нужно дозреть обоим партнерам в паре. Но что делать, если хочется приблизить момент предложения и помолвки?

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Пользовательница TikTok Изабель Люкс, которая ведет аккаунт об уходе за кожей, поделилась со своими подписчицами, как ей удалось заставить своего парня после семи лет романа все же сделать ей предложение. Она изложила свой опыт в виде семи советов-правил. По словам Изабель, она придерживалась этих принципов на протяжении шести месяцев и наконец получила вожделенное кольцо.

Мужчины не понимают намеков

Изабель сформулировала это правило более жестко, внеся первым пунктом в список "мужчины глупы". Она призвала держать это в уме всегда и никогда не менять свое мнение.

Поживите вместе перед помолвкой

Только таким образом ваш партнер сможет понять, какой именно будет ваша супружеская жизнь. И перестанет бояться следующего шага. По крайней мере, так считает авторка списка.

Поезжайте куда-нибудь без него на несколько дней

Оставшись на довольно продолжительное время без вашей заботы, партнер увидит, как многое вы делаете для него. И поймет, насколько ценна вы в его жизни.

Принимайте мелкие решения, а большие оставьте ему

По мнению Изабель, мужчины мыслят масштабно, поэтому своего партнера нужно избавить от необходимости принимать мелкие бытовые решения. И взять это полностью на себя

Наносите духи на ночь

Этот пункт блогерка назвала "психологическим оружием". Запах ваших духов перед сном должен стать для партнера триггером, без которого он не сможет нормально уснуть. Таким образом, не получив этого триггера перед сном, он будет думать, что это из-за вашего отсутствия. Поэтому каждый раз, отправляясь в кровать, используйте каплю одного и того же аромата.

Перестаньте просить его что-нибудь сделать

Вместо того чтобы напрямую просить парня сделать что-то из домашних дел, Изабель порекомендовала жаловаться на то, что вам эта задача не под силу. Например, что пакет с мусором слишком тяжелый или вещь лежит слишком высоко. Так мужчина будет чувствовать себя настоящим спасителем, когда выполнит эту работу. В этом случае, сказала Изабель, контроль над ситуацией будет на вашей стороне.

Прекратите планировать свидания

По мнению блогерки, мужчине должно быть приятно заботиться о таких вещах, как романтические встречи. Поэтому эта большая роль должна полностью принадлежать ему.

Реакция на советы

Сама блогерка назвала свои советы "пособием по манипуляциям". И некоторые комментаторы его так и восприняли. "Это дико, не могу поверить, что это реально", – написал один из тех, кто оставил отклик под видео. "Итак, главная идея трюка состоит в том, чтобы дать понять, что он скучает по тому, насколько полезна его домашняя уборщица. Чтобы он в конце концов женился на ней", – саркастически прокомментировала другая. "Если ты хочешь, чтобы мужчина тебя любил, будь собой и общайся", – посоветовала еще одна. "Я не делала ничего из этого и мой парень сделал предложение через 8 месяцев", – похвасталась комментаторка. Некоторые даже называли эти советы бредом.

Но большинство тех, кто увидел этот ролик, все же остались в восторге от рекомендаций. Особенно от совета о духах на ночь.

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