Если нет времени: какую комнату следует убрать, чтобы дом казался чистым

Бывают ситуации, когда нужно быстро убрать дома, но времени на все комнаты не хватает. Поэтому начните убирать из ванной, именно она произведет впечатление чистого дома.

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Уборка в ней не займет много времени. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут быстро справиться с этим.

Начните с чистки унитаза, залейте специальное средство и оставьте на время. Если такой раствор закончился, его можно быстро сделать самостоятельно. Для этого смешайте уксус и воду в соотношении один к одному и распылите его на унитаз, ванную или душевую кабину и раковину. Уксус не только избавит от стойкой грязи, но и справится с неприятным запахом.

Затем почистите унитаз щеткой и влажной тряпкой и досуха вытрите туалетной бумагой или полотенцами.

Также чистой влажной тряпкой протрите ванную и раковину, и они будут блестеть. Если у вас еще есть время до прихода гостей, обязательно помойте пол.

Убедитесь в том, что полотенца в ванной комнате чистые и правильно сложенные. Потому что такие мелочи привлекают внимание людей.

Если неприятный запах все же остался после уборки, то зажгите аромасвечку или поставьте ароматные палочки на полках. Они не только замаскируют неприятный запах, но создадут уют в комнате.

Бывают ситуации, когда гости приходят неожиданно, тогда, чтобы быстро убрать, возьмите корзину для белья и сбросьте туда все вещи, которые бросаются в глаза и образуют беспорядок. После того, как гости уйдут, спокойно разберете корзину.

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