Если мечтаете о браке – не делайте так: что народные приметы запрещают незамужним девушкам

Больше всего народных предрассудков связаны с замужеством. Семейное счастье бывает иногда хрупким и нестабильным, а в древности остаться в девках считалось едва ли не самым большим стыдом, так что замужество быстро обросло множеством примет.

Для незамужней девушки существовал целый список запретов: нельзя сидеть на углу стола или ходить босиком дома. Что народные приметы запрещают незамужним девушкам – читайте в материале OBOZ.UA.

Суеверия о застолье

Самая популярная примета касается обеденного стола. Во время семейных ужинов или любых праздничных застолий незамужней девушке не советуют садиться на углу стола – так, говорят, она никогда не встретит свою судьбу. Есть и другая версия предрассудка, нивелирующая негативное значение: говорят, эта примета действует только если за столом присутствует более двух мужчин.

Суеверия об обуви

Наши предки говорили, что молодой девушке нельзя ходить босиком дома. По поверьям, это может отпугнуть удачу в личной жизни. Поэтому незамужним советуют одевать дома носки или тапочки.

Суеверия об одежде

Вещи, надетые наизнанку, часто связывали с неприятностями. Если это случилось случайно, и вы сразу переоделись – можно не бояться отрицательных значений, однако незначительных трудностей в течение дня вряд ли удастся миновать. А вот если незамужняя девушка весь день проходит в одежде наизнанку, например, носках или белье, то ничего хорошего эта примета не предвещает. Говорят, так девушка отпугивает свою судьбу.

Предрассудки о духах

Довольно необычная примета, но поклонники предрассудков говорят, что девушке нельзя пользоваться духами, срок годности которых истек. Так она, мол, "оказывается в кольце прошлого" и не может встретить истинное счастье. Предрассудки предрассудками, но использование просроченных духов вредно для здоровья.

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