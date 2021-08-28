Давно не користувався послугами Укрпошти. Водночас неодноразово читав про крутого, сучасного, просунутого менеджера цієї установи, про його глобальні ідеї та захмарну зарплату.

І от довелося отримати посилку з закордону. Це жах! Посилку довелося шукати самостійно. Знайшов в іншому місті за 60 кілометрів від вказаної адреси. Отримати інформацію неможливо: гаряча лінія не з'єднує з оператором, на поштовому відділенні трубку не беруть. Поштове відділення нагадало часи, що давно минули, як за оформленням так і за ставленням до людей.

Вчергове переконався, що грамотне публічне позиціювання керівника не є гарантією того, що очолювана ним організація дійсно працює ефективно, а зарплата державних мужів часто зовсім не пов'язана з їхньою ефективністю.

Якщо хочете зберегти час та нерви – не користуйтеся послугами Укрпошти.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.