Если бюджет ограничен: какие новые авто можно купить

Соотношение цены и качества – один из основных факторов, на которые обращают внимание потенциальные покупатели. Для большинства покупателей перспектива владения сверхроскошным Bentley Continental Flying Spur или экзотическим McLaren 720S является далекой мечтой.

Но на авторынке можно найти модели для любых нужд и бюджета. Несмотря на последние колебания цен, на рынке новых автомобилей также достаточное количество доступных марок. Издание Top Speed обнародовало рейтинг идеальных автомобилей для тех, кто имеет ограниченный бюджет.

Mitsubishi Mirage

Начальная рекомендованная розничная цена: $16 695

Если вы ищете недорогой новый автомобиль, Mitsubishi Mirage является одной из самых лучших моделей. С 2012 года Mirage полностью заменил Colt в качестве базовой модели Mitsubishi. Трансмиссия CVT пытается максимально использовать несуществующую мощность двигателя, без необходимости удерживая более высокие обороты. Mirage предлагает хорошую грузоподъемность, особенно в форме хэтчбека и имеет очень низкую базовую цену.

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Двигатель: 1,2-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD

Мощность: 78 л.с

Nissan Versa

Начальная рекомендованная розничная цена: $15 830

Стоимость базовой модели составляет чуть менее 16 000 долларов США, она включает в себя обширное стандартное оборудование и комфортный интерьер. Единственным вариантом двигателя является 1,6-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, который может сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой передач или CVT.

Двигатель: 1,6-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD

Мощность: 122 л.с

Kia Forte

Начальная рекомендованная розничная цена: $19 690

Корейские производители автомобилей всегда демонстрировали отличное соотношение цены и качества, и Kia Forte – идеальное воплощение этого правила. Более того, многие рецензенты уже называют его новым "королем компактных седанов".

Двигатель: 2,0-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD

Мощность: 147 л.с

Nissan Sentra

Начальная рекомендованная розничная цена: $20 500

Восьмое поколение Nissan Sentra существует с 2019 года, но недавно авто получило обновление. К сожалению, производительность Sentra не соответствует внешнему виду, поскольку единственным доступным двигателем является атмосферный 2,0-литровый. Самыми сильными характеристиками компактного седана являются просторный, хорошо исполненный салон и полный арсенал стандартного оборудования, включая системы пассивной и активной безопасности.

Двигатель: 2,0-литровый inline-4.

Трансмиссия:FF/FWD

Мощность: 149 л.с

Toyota Corolla

Начальная рекомендованная розничная цена: $21 550

Компактная модель Toyota – классика во все времена. Негибридная модель оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 169 лошадиных сил, который фактически является версией четырехцилиндрового двигателя GR Supra без турбонаддува. Corolla может похвастаться одним из самых лучших интерьеров в своем ценовом диапазоне.

Двигатель: 2,0-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD

Мощность: 169 л.с

Hyundai Elantra

Начальная рекомендованная розничная цена: $22 590

Во многих отношениях Hyundai Elantra представляет собой немного более высококлассный вариант Kia Forte, поэтому почти все, что касается Forte, справедливо и для предложений Hyundai. Модель 2024 предлагает больший набор стандартных функций безопасности, включая задние боковые подушки безопасности, систему поддержки полосы движения, мониторинг слепых зон и предупреждения о перекрестном движении сзади. Варианты двигателей совпадают с параметрами Kia Forte – базовый атмосферный двигатель 2.0 и 1,6-литровый GDI с турбонаддувом.

Двигатель: 2,0-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD

Мощность: 147 л.с

Honda Civic

Начальная рекомендованная розничная цена: $23 950

Civic всегда был немного более дорогой и интересной моделью по сравнению с Toyota Corolla. Honda Civic предлагает отличную управляемость и функциональный интерьер со щедрым стандартным оборудованием. Базовый 2,0-литровый и дополнительный, 1,5-литровый турбо-четыре двигателя достаточно надежны.

Двигатель: 2,0-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD

Мощность: 158 л.с

Mazda 3

Начальная рекомендованная розничная цена: $24 170

Третье поколение Mazda 3 существует с 2019 года в форме хэтчбека и седана. Это одна из самых красивых и инновационных компактных моделей. Базовая Mazda 3 поставляется с большим количеством стандартных функций, а 2,5-литровый двигатель без турбонаддува достаточно мощный для большинства нужд.

Двигатель: 2,5-литровый inline-4.

Трансмиссия: FF/FWD/AWD

Мощность: 186 л.с

Mazda MX-5

Начальная рекомендованная розничная цена: $28 050

Mazda MX-5 Miata всегда была одним из самых лучших бюджетных спортивных автомобилей. Поскольку четвертое поколение существует с 2015 года, ND Miata является проверенной платформой. В 2018 году 2,0-литровый двигатель получил больше мощности, и появилась новая модель с выдвижной жесткой крышей, получившая название RF. Miata — один из немногих спортивных автомобилей, до сих пор придерживающийся философии легкости и простоты.

Двигатель: 2,0-литровый inline-4.

Трансмиссия: FR/RWD

Мощность: 181 л.с

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Mazda показала свою самую дешевую модель 2024 года.

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