Если бы Статую Свободы, Эйфелеву башню и Колизей построили в СССР: Midjourney показал депрессивную реальность

Советская архитектура отличалась монументальностью, серостью и депрессивным бездушием. Основной целью конструктивизма и рационализма в монументальном искусстве было возвеличение власти, при этом эстетические аспекты и вовсе игнорировались.

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В целом за период существования СССР архитектура стала смесью брутализма, эклектики, ар-деко и даже ампира. Нейросеть Midjourney показала, как бы выглядела Статуя Свободы, Эйфелева башня и Колизей, если бы их построили в СССР (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Советские архитекторы-конструктивисты ориентировались только на функциональность зданий. Массовое строительство секционного не слишком качественного жилья и типичное послевоенное проектирование пришли на смену короткому периоду авангардизма и "сталинскому ампиру" 1930-х.

Творческие поиски в СССР называли "левым формализмом", а борьба против "реставраторских склонностей касаемо прежних архитектурных традиций" не утихала вплоть до 1990-х годов.

Нейросеть смоделировала известные памятники в советском архитектурном стиле. Биг-Бен с острыми шпилями в своем монументальном величии выглядит слишком зловещим, а Белый Дом похож на типичный дворец торжеств или дом культуры, которыми "нашпиговали" каждый советский город.

Готические башни Нотр-Дама превратились в смесь брутализма и авангарда. А Статуя Свободы олицетворяет стандарт монументальной скульптуры послевоенных лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нейросеть – это совокупность алгоритмов, разработанных с целью эффективного и качественного распознавания разных закономерностей. Элементы программного кода формируют нейронную сетку, каждый отдельный нейрон воспринимает и прорабатывает данные запроса.

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