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Еще не родился тот, кто нас смог бы завоевать
"Чи завтра путін нападе,
Піде на нас війною?"
Вже восьмий рік війна іде
За нашою спиною.
Я не боюсь і не мовчу.
У собі страх здолаю.
Не здамся я і
не втечу,
Бо Україну в серці маю.
І не за петю чи за вову
Піду я воювати,
А за дітей, за рідну мову,
Садок вишневий коло хати.
Хіба вони одні були ,
Що йшли на нас війною?
Давно бур'яном поросли
І стали перегноєм.
Отак і буде на цей раз,
Тож мають пам'ятати.
Ще не родився той, хто нас
Зміг би завоювати.
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Источник:Facebook Олега Побережного