"Чи завтра путін нападе,

Піде на нас війною?"

Вже восьмий рік війна іде

За нашою спиною.

Я не боюсь і не мовчу.

У собі страх здолаю.

Не здамся я і

не втечу,

Бо Україну в серці маю.

І не за петю чи за вову

Піду я воювати,

А за дітей, за рідну мову,

Садок вишневий коло хати.

Хіба вони одні були ,

Що йшли на нас війною?

Давно бур'яном поросли

І стали перегноєм.

Отак і буде на цей раз,

Тож мають пам'ятати.

Ще не родився той, хто нас

Зміг би завоювати.

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