Еще до начала собеседования: трюк, которым работодатель может вас проверить

Работодатели прибегают к хитрым трюкам, чтобы лучше проверить потенциального работника. Они могут не только задавать коварные вопросы или давать непростые задания во время собеседования, но и начать проверять кандидата еще до того, как он вошел в кабинет к интервьюеру.

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Необходимо всегда соблюдать правила этикета и быть вежливыми с другими, чтобы не навредить себе. На форуме Reddit Life Pro Tips опубликовали историю о том, как одна компания еще с порога пытается отсеять недружественных кандидатов.

Менеджер по подбору персонала переоделся в портье, чтобы проверить моральные принципы человека, пришедшего устраиваться на работу.

Менеджер поздоровался с кандидатом и попытался завязать разговор, но он даже не посмотрел в глаза и не проявил никакого интереса к портье.

Через несколько минут после этого, руководитель перезвонил кандидату и сказал, что он не прошел собеседование, потому что пренебрежительно относился к работнику компании, а каждый человек ценен и достоин уважения.

Такой трюк поможет работодателям не тратить свое время на людей, которые не соблюдают правила этикета и не умеют вежливо себя вести. Поэтому всегда проявляйте уважение к людям любой профессии.

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