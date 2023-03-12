Энергетики ДТЭК вернули свет в 11 населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов

За сутки 11 марта энергетики продолжали восстанавливать электросети, поврежденные в результате боевых действий в Донецкой и Днепропетровской областях. Снабжение света возобновили 10,7 тысячам семей в 11 населенных пунктах.

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Об этом сообщили в компании ДТЭК. Вновь со светом около 7,3 тысячи украинских семей.

Так, в течение суток аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электроснабжение для жителей 4 населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, электроснабжение возобновили для 3400 семей в 7 населенных пунктах Днепропетровской области, полностью или частично обесточенных из-за боевых действий.

"Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями на Днепропетровщине и Донетчине, энергетики продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Без света пока остаются 113 населенных пунктов в Донецкой области, где специалисты не имеют доступа к проведению работ. Они будут восстановлены, как только это будет физически возможно", – отмечают в ДТЭК.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях