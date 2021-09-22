Министерство по делам ветеранов Украины работает над сменой подходов к предоставлению психологической помощи защитникам и имеет намерение создать новую действенную систему психологической реабилитации. "Мы хотим изменить подходы психологической помощи защитникам и создать систему, которая действительно будет действенной. Мы понимаем, что много реабилитационных центров сформированы в советские времена, а психологическая реабилитология появилась в Украине не так давно", - сказала министр по делам ветеранов Украины Ю.Лапутина.

Если мы проанализируем опыт США, то там министерство по делам ветеранов имеет бюджет второй после Пентагона, создано самые современные центры по психологической и медицинской реабилитации. Даже при таком большем государственном финансировании реабилитационных мероприятий для американских ветеранов, там существуют значительные проблемы психологического характера для некоторых бывших участников боевых действий. Потому что социальное одиночество, отсутствие постоянного человеческого общения с членами своей семьи (в случае отсутствия таковой) или членами сообщества по соседству, создают очень значительный психологический прессинг для бывших американских военнослужащих, которые побывали в "горячих точках".

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Накануне 30-й годовщины восстановления Независимости Украины в Минветеранов на празднование приехали американские украинские ветераны – этнические украинцы, которые служили в армии США. Они посетили госпиталь, где сейчас пребывают защитники, которые только вернулись с войны и имеют тяжелые ранения. После посещения американские ветераны подчеркнули, что в США сразу после ранения, как только военный приходит в сознание, с ним одновременно работают не только хирург и анестезиолог, но и психолог. Это потому, что травматизация уже произошла. Особенно это касается тех, кто пережил ампутацию. За данными хорватских психологов и психиатров, вероятность психических расстройств у бойцов, которые получили ранения, в три с половиной раза больше, чем у обычного участника боевых действий. Поэтому они под особым вниманием соответствующих психологических служб. Кроме того, известна временная цикличность к совершению суицида среди бывших участников жестоких боев. Обострение, как правило, происходит на седьмой год. Поэтому именно сейчас в Украине нужно особое внимание уделить оказанию психологической помощи ветеранам, которые прошли самые тяжелые испытания в 2014 году.

Для нас всех жизнь участника боевых действий, кто защищал нашу территориальную целостность в самый тяжелый период украинской истории в 2014-15 гг., должна быть под особым вниманием. Государство, члены семьи, друзья, товарищи по работе, просто знакомые должны с пониманием относится к возможности психического обострения ветерана и вовремя реагировать, информировать и вызывать на помощь представителей соответствующих медицинских и психологических служб. Во многих таких медико-психологических бригадах помощи работают и сами ветераны, которые помогают своим побратимам спокойнее воспринимать приезд на экстренную помощь групп специалистов.

Украина должна исследовать и реализовывать лучшие практики предоставления психологической помощи ветеранам. Другой вопрос состоит в том, что многие защитники возвращаются с войны не в столицу или областные центры, где широкая система медицинских учреждений, а в отдаленные районы. Там нет ни единого психолога. И мы должны выстроить систему, в которой экстренная психологическая помощь заработает и в маленьких городках, и селах. Здесь большие надежды на представителей церкви, которые в своей душе-пастырской работы особое внимание будут обращать именно на ветеранов войны.

Сейчас каждый защитник Украины может получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь. В каждой области Украины работают реабилитационные центры, а у Минветеранов разработаны программы по санаторно-курортному лечению и психологической реабилитации, по которым защитники могут получить бесплатную помощь. В этом году профильное министерство добилось, чтобы психологическую помощь мог получать не только ветеран, но и члены его семьи, что очень важно. К сожалению, на это не предусмотрено дополнительного финансирования, однако надеемся, что в следующем году ситуация изменится. Потому что реабилитация обычно происходит лучше, если курс проходит семья вместе.

Сейчас стало особенно понятным, что в вопросе улучшения качества медико-психологической помощи защитникам Украины должны объединиться все институции, как правительственные, так и негосударственные, и привлекаться максимальное количество иностранных партнеров и доноров.

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