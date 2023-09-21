Экономят место: лучшие альтернативы шторам в маленькой комнате

В любом интерьере окно является доминантой, ведь выступает источником света. Поэтому его оформление столь важно для создания атмосферы помещения. Наиболее традиционным и, пожалуй, наиболее изысканным вариантом являются шторы. Но они подходят не для всех помещений и требуют много места для установки и размещения. А еще из-за своей популярности считаются далеко не самым интересным решением.

Издание Homes and Gardens обратилось к интерьерным дизайнерам с просьбой посоветовать несколько альтернатив. И вот, что они предложили.

Оставьте окно недекорированным

Если вид из вашего окна вам нравится и сам по себе может служить декоративным элементом, почему бы не оставить его на виду. Позаботьтесь о том, чтобы установить красивые откосы и рамы и не закрывайте себе свет никакими дополнительными элементами. Сосредоточьтесь на оформлении стен вокруг окна. Разместите там фотографии или картины, украсьте пространство живыми растениями. Простота в дизайне может оказаться более эффектным решением, чем чрезмерное декорирование и дорогой текстиль.

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Установите ставни

Если пространство позволяет, замените тканевые шторы деревянными ставнями. Они будут смотреться элегантно, позволят гибко манипулировать освещениями помещения, а зимой помогут обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Особенно хорошо ставни смотрятся в спальнях и обеденных зонах, где они могут блокировать любой свет ночью и отбрасывать интересные тени днем.

Попробуйте римские шторы

Это решение лучше всего подойдет для маленьких помещений, ведь на установку римских штор практически не тратится жилое пространство. А благодаря компактному механизму сборки они остаются незаметными и при этом выглядят элегантно. Плюс римских штор в том, что для их изготовления можно выбрать любой цвет и материал, чтобы оптимально вписать их в интерьер.

Выберите короткие занавески

Это относительно редкий и довольно смелый приём в оформлении окон. Для размещения короткой занавески карниз устанавливают внутри оконного проема, а ее полотно закрывает только нижнюю часть оконных стекол. К достоинствам этого приема относятся значительная экономия пространства и большая светопроницаемость. Лучше всего такой прием подходит для кухонь, где он создает дополнительный уют. А вот в спальне короткой занавески может быть недостаточно.

Воспользуйтесь матовым стеклом

Этот прием подойдет для помещений, где важна конфиденциальность и где установка штор может быть неуместной. К примеру, в ванных комнатах. Выбор вариантов матового стекла просто огромен. Это может быть как просто мутное непрозрачное оконное стекло, так и стекло, украшенное изысканными узорами. А еще из такого стекла можно делать внутренние перегородки. Они позволят позаботиться о приватности, но при этом существенно увеличат количество света в помещениях в глубине помещения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах оформления интерьеров в помещениях без окон.

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