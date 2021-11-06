Ее совсем незаметно: в колонии рассказали, как ведет себя 'мажорка' Зайцева и какую работу выполняет

Елена Зайцева, которую суд признал виновной в смертельном ДТП на ул. Сумской в Харькове в 2017 году, в результате которого погибли шесть человек, отбывает наказание в Покровском исправительном центре (Днепропетровская область). Работает она на участке украинской вышивке.

Как рассказала в блиц-интервью OBOZREVATEL начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк, Зайцева, как заехала в Покровский исправительный центр, так и по сегодняшний день поведение ее не изменилось. Ведет себя примерно, к ней нет никаких замечаний – в отличие от других осужденных.

"Ее незаметно, как будто ее в зоне нет", – отметила Мицюк.

Работает Елена Зайцева на украинской вышивке. За это она получает зарплату – от 1800 грн до 3 тысяч, зависимо от числа заказов на изделия.

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Отвечая на вопрос журналистов, с кем Зайцева подружилась за это время, начальник исправительного центра отметила, что "были случаи, когда осужденные обманывали друг друга, а потом администрация выводила из депрессии".

"Это как и на свободе – есть разные люди, в том числе завистливые", – сказала Мицюк.

Она же отметила, что к Зайцевой осужденные нет относятся, как к "мажорке", так как большинство из них сидят за аналогичные преступления.

В то же время, Мицюк подчеркнула, что ни к кому из осужденных нет особого отношения и со стороны администрации: если кто-то заболеет в секторе, "то есть у него деньги, или нет – возимся со всеми одинаково".

"За каждую осужденную я несу ответственность", – добавила она.

Как известно, 18 октября 2017 года в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло масштабное ДТП – столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Ей дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

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