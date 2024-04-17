'Дьявольская' комета достигнет пика яркости над Землей: названа дата Х

2024 год достаточно богат астрономическими событиями. Совсем недавно жители западного полушария Земли наблюдали уникальное солнечное затмение, а вскоре человечество увидит "дьявольскую" комету.

Если повезет, то у любителей астрономии будет шанс увидеть небесное тело невооруженным глазом. О том, когда и где это можно будет сделать, поведали LiveScience.

21 апреля комета 12P/Понс-Брукса шириной 17 километров, также известная как "комета дьявола" или "комета матери драконов", достигнет пика яркости и будет находиться на расстоянии всего 232 миллиона км от Солнца.

Если она вспыхнет так, как в июле 2023 года, ее можно будет увидеть на западном небе за несколько дней до и после 21 числа, сразу после того, как стемнеет. В прошлом году 12P/Понс-Брукса не только стала ярче, но и отрастила себе два "рога" из-за влияния солнечного тепла. Именно поэтому ее и назвали "дьявольской" кометой.

Однако недавние наблюдения показали, что у кометы больше нет этих "рогов".

Доцент кафедры астрономии и астрофизики Университета Вилланова в Пенсильвании Фрэнк Мэлони отметил, что, несмотря на то, что комета будет на пике своей яркости, она все еще довольно далеко от Земли. Поэтому есть вероятность, что небесное тело может быть не видно невооруженным глазом.

Поэтому тем, кто хочет увидеть "дьявольскую комету", стоит найти телескоп или фотоаппарат или бинокль для наблюдения звезд.

Также стоит заметить, что наблюдателям в северных широтах может быть трудно увидеть комету, поскольку она будет расположена в сиянии заката.

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