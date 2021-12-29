Романтика, успех в карьере или неожиданная прибыль: гороскоп на 29 декабря

У Львов день пройдет под знаком любви, а у Рыб личная жизнь может принести приятные сюрпризы. Овнов ожидает успех в карьере, а Ракам предложат интересные идеи относительно прибыли.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 29 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Этот день может стать одним из самых успешных дней в вашей карьере, когда вы имеете большой успех, вами восхищаются все вокруг, еще и получаете признание не только в виде восторга, но и в виде вполне конкретного вознаграждения.

Телец

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Будете иметь возможность немного перевести дух и даже отдохнуть, потому что ваша работа на эти дни сворачивается, и вы уже можете посвятить время и домашним делам, и себе, сделать какие-то процедуры, позаботиться о родных и подготовиться к праздникам.

Близнецы

Сейчас вы будете и работать и праздновать одновременно, возможно, именно на сегодняшний день у вас назначен корпоратив, на который вы отправитесь прямо с рабочего места, едва завершив все запланированные дела.

Рак

Сегодня на горизонте внезапно может появиться человек, предлагающий очень интересные варианты, касающиеся ваших доходов. Возможно, это будет какое-нибудь перспективное сотрудничество или идея, что в дальнейшем приведет к положительным результатам.

Лев

День пройдет под знаком любви. Ваши эмоции переживают взлет, любовь расцветает, словом, романтика в вашей жизни не прекращается. Поэтому вы сможете снова испытать эти замечательные безумные чувства, по крайней мере, их начало, когда мир кажется таким замечательным.

Дева

Деньги, на которые вы так надеялись, не даются вам легко. Сегодня может оказаться, что их нужно будет чуть ли не отвоевывать в бою, отстаивая законные права. Возможно, вам достанутся совсем не те суммы, на которые вы рассчитывали. А все остальное нужно будет выбивать.

Весы

Сегодня вам захочется наконец-то успокоиться и привести в порядок и свои мысли, и свои вещи, и дом, к примеру, убрать все, выбросить лишнее и ненужное, разобрать завалы, почистить авгиевы конюшни. И все это происходит неспешно и с удовольствием.

Скорпион

Дорога, которую вы планировали, вдруг может оказаться под вопрсом, появляется информация о том, что вы можете никуда и не отправиться, несмотря на то, что уже все было запланировано и забронировано. Конечно, какой-то процент надежды остается, но он совсем незначителен.

Стрелец

Пора и вам спланировать свою дальнейшую жизнь, или, по крайней мере, хотя бы ближайший год. Вот вы и займетесь тем, что подведете итоги этого года и нафантазируете себе все хорошее на год грядущий. И не будьте слишком скромны, мечтайте себе всего и много.

Козерог

Будете заниматься сбором информации, подсчетами и анализом собранных данных. Вам сегодня нужно максимально сконцентрироваться для того, чтобы все ваши выводы были максимально точными и вы показали лучшие результаты.

Водолей

Колесо фортуны обращается к вам своей благоприятной стороной и вы сегодня можете одержать победу, хоть и не надеялись на нее. Вы сейчас на коне, на гребне своего успеха, получаете высокие показатели и всеобщее восхиение вашими талантами и работоспособностью.

Рыбы

Личная жизнь может принести сюрпризы. Ваш партнер может предложить что-то интересное и необычное, к примеру, оригинальную встречу нового года, или же вас ожидает неожиданное признание и предложение руки и сердца.

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