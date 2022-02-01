Два циклона принесут в Украину ветер и снег: синоптики рассказали, где испортится погода в среду. Карта

Погода в Украине в среду, 2 февраля, будет облачной, ветреной и влажной. На севере ударят ночные морозы до 10 градусов, а на востоке, западе и юге ожидается снег.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По словам синоптиков, такие погодные условия в среду будут вызваны двумя циклонами.

Один принесет снег и мокрый снег в западные и северные регионы, а второй – дождь и снег в восточные и южные области. Водителей также призвали быть внимательными за рулем – на дорогах Украины прогнозируют гололедицу.

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На западе температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов, возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. В течение дня прогнозируется мокрый снег. Ночью температура опустится до 6 градусов мороза. В Карпатах днем -5...-9 градусов, а ночью -12.

На севере существенных осадков не ожидается. Температура днем -1...+1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до -9 градусов в Чернигове и до -10 в Сумах. На востоке в среду – мокрый снег с дождем. В Луганске, Донецке, Запорожье температура днем +2…+4, в Харькове и Днепре +1…+3. Ночью воздух похолодает до 4 градусов мороза.

На юге термометры днем будут показывать +3...+5 градусов, прогнозируют мокрый снег. Ночью температура до -2. В Крыму в течение дня пройдет дождь, днем до +8 градусов, ночью +2...+4.

В Киеве 2 февраля облачно, без осадков, температура ночью до 7 мороза, днем 0...+2 градуса. На дорогах прогнозируют гололедицу, ветер 5-10 метров в секунду. В Черкассах без осадков, температура днем до +3 градусов, а ночью от 4 до 6 градусов мороза. В Полтаве прогнозируют мокрый снег и ночные морозы до -6 градусов. Днем будет до 3 градусов с отметкой "плюс".

Согласно прогнозу сайта Wisemeteo, февраль 2022 года будет холодным почти во всех регионах Украины. Ожидается классическая погода для зимы. Также он будет скуп на осадки. Последний месяц сезона обещают достаточно изменчивым. Время от времени температура будет колебаться от -15 до -12°C. Средняя температура месяца составит -5°С, затем к концу месяца постепенно повысится и уступит место новому сезону.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2022 года будет солнечной, но более прохладной, чем прошлогодняя. Кроме того, по сравнению с 2021 годом ожидается больше осадков. Весенний сезон придет – 1 марта.