Духовка станет как новая: как очистить все поверхности с помощью трех ингредиентов

Пригоревший жир, грязь и остатки пищи сильно портят внешний вид духовки. Используя обычные средства для очистки, отмыть устаревшие пятна изнутри не всегда получается.

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Есть один интересный лайфхак, который поможет отмыть даже самые сложные загрязнения всего за полчаса. Чем быстро и эффективно можно удалить пригоревшую грязь внутри духовки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Этот способ, кстати, поможет очистить также засохшую грязь на дверцах духовки. Действенным рецептом поделилась блоггер Кейт (@my_plastic_free_home ) в сети TikTok. По ее словам, чтобы идеально вымыть духовой шкаф, совсем не обязательно использовать химические средства.

Три компонента

Очистить духовку можно, приготовив специальный раствор, в составе которого три натуральных компонента.

Понадобится:

соль

сода

горячая вода.

Кейт советует в небольшую емкость налить воду и поставить ее в духовой шкаф на полчаса. Оптимальная температура – 220°C. Далее следует подождать, пока духовка остынет. В это время нужно приготовить смесь.

В равных пропорциях необходимо взять пищевую соду и жидкое мыло. Можно использовать 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку мыла. Смешиваем ингредиенты до пастообразного состояния и смазываем ими дверцу и стенки духовки.

Через 15-20 минут смачиваем губку в воде и протираем ею поверхности. Пригоревшая грязь скоро отойдет.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как лимонная кислота поможет отмыть духовку от жира.

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