Фб напомнил историю про тонкий английский юмор.

Во время Второй мировой (в разных источниках пишут, что то-ли на территории Голландии, то-ли в Бельгии) в большой секретности немцы построили макет аэродрома-обманки Вайденгут. С фальшивыми фанерными самолетами, автомобилями и ангарами.

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А потом прилетел прилетел английский бомбардировщик, сбросил на на него деревянную бомбу и улетел.

Но легенда имеет продолжение, что дальше было еще интересней. Немцы решили, что англичане теперь знают про "деревянный" аэродром и решили поставить настоящие самолеты, ведь они их всё равно за макеты примут! Только похоже у них окопался английский шпион, и через два дня после перебазирования немецких самолетов англичане снова разбомбили этот аэродром. Но уже настоящими бомбами.

В конце бомбардировки был сброшен свиток со словами: "А вот это уже другое дело!"

Для сомневающихся – ссылка на один из источников.

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