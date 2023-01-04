Дожди с мокрым снегом перейдут в морозы: синоптики дали прогноз погоды на Сочельник и Рождество 7 января

Погода в Украине в ближайшие дни существенно ухудшится. В четверг, 5 января, по всей стране ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, а 6 числа еще и резко похолодает.

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Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин. Снижение температуры продолжится в выходные 7-8 января. Морозы местами будут достигать -15 градусов по Цельсию, отмечают синоптики "Погода УНИАН".

Так, в четверг, 5 января, в Украине прогнозируются дожди, в северных регионах – с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет 0+5°С, на Левобережье -3+2°С. Днем воздух прогреется до +4...+9°С, в южной части +10...+12°С.

Первые существенные морозы придут в Украину 6 декабря. Дневной плюс ночью сменится "минусом". Холоднее всего будет на северо-востоке Украины. Так, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях температура упадет до -10-13°. Около -9° ожидается в Полтавской области, а в большинстве северных, центральных и восточных областей столбики термометров покажут -4°-7°.

Ночью ожидается дождь с переходом в снег, днем преимущественно сухо по всей территории Украины. На дорогах северных и центральных областей гололедица, отметил синоптик Игорь Кибальчич.

К Рождеству, 7 января, морозы в Украине усилятся еще больше, причем как ночью, так и днем. Холоднее всего будет на Левобережье. Днем там ожидается -6-12°, а ночью морозы будут достигать -15 градусов. В то же время, на западе Украины будет тепло: днем +5°, а ночью -4°.

Очередной атлантический циклон принесет в нашу страну осадки в виде снега и мокрого снега, на юге с дождем. В воскресенье, 8 января, погоду определят антициклон скандинавского происхождения, поэтому существенных осадков не предвидится.

Напомним: в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

"Климатологи подвели погодные итоги 2022 года в столице. По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура в Киеве составила +9,7°С, что на 0,7°С выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года" , – резюмировали в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– эксперты Укргидрометцентра сообщили, что в Украине с 5 января ожидаются осадки почти по всей стране, местами – гололедица. В некоторых регионах усилится ветер, порывы достигнут 15-20 м/с. С 6 января температура упадет, а уже 7 ночью практически во всех областях, кроме некоторых на западе, ударит сильный мороз;

– Европа переживает беспрецедентно теплый январь, а по всему континенту устанавливаются новые температурные рекорды. Это происходит на фоне того, как Москва пугает европейцев коллапсом без газа.

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