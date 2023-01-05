Дожди с мокрым снегом и метели: синоптики предупредили об ухудшении погоды в четверг. Карта

В четверг, 5 января, ухудшится погода. Украину накроют осадки в виде дождя, местами и мокрого снега. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. Осадки ожидаются практически по всей стране, кроме Крыма и Одесской области.

В Украине облачно с прояснениями. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Ночью в западных областях, днем в других регионах порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по всей Украине днем будет плюсовой, а ночью местами будут пробивать небольшие морозы.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до -2 мороза. На востоке 0...-5. Днем в Украине +3...+8. Впрочем, в западных и южных областях столбики термометров поднимутся до +10.

Ночью осадки прогнозируются на западе, севере и Винницкой области. Днем в Украине дожди. Ночью в северных областях, а днем на северо-востоке – мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица.

На высокогорье Карпат будет сильный мокрый снег. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с. Кроме того, будет метель. В течение суток температура воздуха около нуля.

Метеорологи предупредили, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве и области 5 января облачно с прояснениями. В регионе дождь, а ночью дождь будет с мокрым снегом. Скорость юго-западного и западного ветра 7-12 м/с. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

В столице ночью 0...+2, а днем +5...+7. В области температура ночью от +3 до -2, днем +3…+8.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Так, уже с 6 января придут существенные морозы.

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