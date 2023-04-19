Дожди с грозами накроют страдающие от наводнения области: синоптики дали прогноз на среду. Карта

В среду, 19 апреля, большинство областей Украины накроют дожди. Осадки, местами сильные и с грозами, ожидаются и в тех регионах, которые страдают от наводнения.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, дожди минуют лишь некоторые северные области.

Так, 19 апреля ночью дожди будут идти на западе страны, а в Карпатах даже с мокрым снегом. Небольшие осадки ожидаются местами в южных областях и Крыму.

Днем в Украине дожди пройдут практически по всей территории, кроме северной части, местами кратковременные дожди, а в южной части с грозами.

Несмотря на мокрую погоду, температура воздуха прогреется днем до +12...+17, ночью ожидается +5...+10. Традиционно холоднее всего будет в Карпатах, где в течение суток температура будет колебаться в пределах +2...+7.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 19 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем столбики термометра будут показывать +13...+15, а ночью +7...+9. По области днем +12…+17, ночью +5…+10.

Метеорологи предупредили о наводнениях. По их прогнозам, на Верхнем Днепре уровень воды будет удерживаться близким к максимальной отметке пика весеннего половодья с сохранением затопления поймы.

В четырех областях Украины из-за весеннего половодья объявили третий уровень опасности – красный: в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. А на Киевщине и Черниговщине объявлен второй – оранжевый – уровень опасности.

"19 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской и пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области", – говорится в предупреждении об опасных гидрологических явлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в эти дни страдает от весенних паводков. Сезонное повышение уровня воды наблюдается в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

В Киеве пик паводков в результате подъема воды в реке Днепр прогнозируют 22 апреля. При этом в настоящее время аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

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