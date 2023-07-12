Дожди с грозами и жара до +35 градусов: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 13 июля

В четверг, 13 июля, по прогнозам ожидается переменная облачность в Украине. В западных регионах, таких как Винницкая и Житомирская области, пройдут дожди с грозами. Днем в некоторых районах возможны град и шквалы с порывами ветра до 15-20 м/с. В Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные осадки. На остальной территории страны не ожидается выпадения осадков.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. В Киеве осадков не прогнозируется.

Завтра ожидается юго-западный ветер, который со временем изменится на северо-западный на севере и западе страны, со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет колебаться в диапазоне от 12 до 17°, в южной части страны может достигать до 20°. Днем ожидается тепло с температурой от 26 до 31°, в Одесской области может достигать до 35°, а в западных и восточных областях будут примерно от 22 до 27°.

В столичном регионе 13 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 15-17°, днем около 30°; по области ночью 12-17°, днем 26-31°.

В Киеве обещают переменную облачность без осадков. Температура ночью будет сохраняться в диапазоне 12-17°, а днем – 26-31°.

Кроме того, 13 июля в западных и Винницкой областях грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Кроме того, синоптики предупредили и о гидрологичных явлениях.

Во второй половине суток 12 июля и на протяжении 13 - 14 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,5 - 1,5 м, местами до 2,0 м. над уровнями на 8 часов 12 июля. Местами будет происходить затопление заводей, с/х угодий, возможно частичное затопление хозяйственных объектов приречной инфраструктуры. Обещают желтый уровень опасности.

В пределах Ивано-Франковской области местами существует вероятность достижения отметок начального затопления отдельных населенных пунктов. В местах прохождения сильных ливневых дождей будет проходить формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза схода селевых потоков. Уровень опасности будет оранжевым.

13 - 15 июля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м над уровнями 8 часов 12 июля. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков. В селе Петраши Вижницкого района возможно затопление участка грунтовой автодороги, в с. Глинница Черновицкого района подтопления временной переправы через реку Прут. Ожидается желтый уровень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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