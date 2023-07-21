Дожди с грозами и жара до +32: синоптики обновили прогноз погоды в Украине на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 21 июля, будет местами пасмурной. Дожди с грозами днем ожидаются в восточных областях, а также в Крыму и на Херсонщине.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Столбики термометров по Украине будут показывать днем от +22 до +28 градусов. А на юге ожидается жара до +32.

Днем кратковременные осадки синоптики прогнозируют днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму, в остальных регионах будет сухо. Ночью дожди возможны во всех областях, кроме западных.

В столичном регионе 21 июля ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура +12..+17, днем +22..+27. В Киеве столбики термометров будут показывать ночью +15..+17, днем +23..+25 градусов.

В западных регионах днем температура ожидается +23..+27, ночью +11..+14. В Карпатах ночью +8..+13, днем +17..+22.

В центральных и северных областях синоптики прогнозируют днем +22..+27, Ночью +12..+17. В Запорожской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму днем +28..+30, а ночью +21..+23. На Херсонщине днем жара до +32, ночью +23..+21.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!