Дожди с грозами и потепление до +27: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 30 мая

Погода в Украине во вторник, 30 мая, будет во всех областях теплой – температура воздуха будет колебаться от +23 до +27 грудусов. В то же время, в нескольких регионах все еще будет дождь.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, кратковременные дожди и грозы следует ожидать в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также на Закарпатье и в Крыму.

На остальной территории прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер во вторник будет северный и северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха на западе днем будет колебаться от +21 до +26 градусов, ночью будет +12..+9. Во всех областях будет солнечно, дожди с грозами пройдут только в Закарпатской области.

На севере столбики термометров днем будут показывать +22..+24 градуса, ночью +10..+8. Осадков не ожидается, погода будет солнечной и местами пасмурной.

На востоке дождь, температура днем +17..+20 градусов, ночью от +14 до +17. В южных областях дожди и грозы следует ожидать только в Херсонской области и в Крыму. Температура на юге днем +22..+25, ночью +14..+18.

В Киевской области 30 мая пасмурно с прояснениями, без осадков. Температура в Киевской области ночью +8..+13 днем +22...+27. В Киеве ночью +10..+12, днем +23..+25.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В целом, лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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